Khởi tố nữ giám đốc sản xuất, buôn bán hàng chục ngàn hộp thực phẩm chức năng giả

Ngày 5-6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa (Phòng Cảnh sát kinh tế) ngày 3-6 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Ngọc (SN 1988; ngụ phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH sản xuất tân thảo dược Nam Hoa, về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Hoàng Thị Ngọc và các sản phẩm thực phẩm chức năng giả có liên quan tới vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng năm 2020, Hoàng Thị Ngọc là Giám đốc Công ty TNHH sản xuất tân thảo dược Nam Hoa (Công ty Nam Hoa) có đăng bán các loại thuốc gia truyền dân tộc Dao của bà Triệu Thị Hòa (xã Yên Sơn, huyện Bà Vì, TP Hà Nội) trên tài khoản Facebook "Triệu Thị Hòa".

Từ đó, Nguyễn Thị Hợi (SN 1983; ngụ tỉnh Đắk Lắk) là Giám đốc Công ty TNHH Trần Kim Huyền (Công ty Trần Kim Huyền) đọc được và liên hệ hỏi mua với mục đích để bán lại kiếm lời.

Sau đó, cả hai thỏa thuận Hợi có trách nhiệm đặt in bao bì, tem nhãn rồi chuyển cho Ngọc để Ngọc đóng thành phẩm rồi chuyển ngược lại cho Hợi để độc quyền bán các sản phẩm này ra thị trường.

Tiếp theo, Ngọc đã trao đổi và được bà Triệu Thị Hòa đồng ý cho độc quyền phân phối các sản phẩm thuốc gia truyền của bà Hòa.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, số sản phẩm này được xác định là hàng giả, có số lượng thu giữ hơn 36.000 hộp với 12 loại sản phẩm khác nhau

Tuy nhiên, do thuốc gia truyền của dân tộc Dao không nằm trong danh mục thuốc đông y nên không thể kiểm nghiệm và công bố nên Ngọc đã tự lên công thức (do Ngọc có học về y dược) từ các cây thuốc đông y có công dụng chữa bệnh, bổ sung sức khỏe như thuốc gia truyền của dân tộc Dao để ghi tên các loại cây này trên bao bì.

Khi đã có công thức, Ngọc mua các giấy kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm kiểm nghiệm TSL Chi nhánh Hà Nội; Trung tâm kiểm nghiệm Hi - Tech Nam Định rồi tự công bố sản phẩm và nộp hồ sơ tại Ban An toàn thực phẩm Bắc Ninh để đưa sản phẩm ra thị trường đối với 12 sản phẩm, gồm: Thảo mộc kháng sinh TKH, Thanh huyết đan, Ngọc mẫu hoàng cung, Vương Thọ Đan, Vương đường huyết đan, Trinh nữ hoàng cung, Nam Vương TKH, Anti Gout TKH, Cao trĩ sâm đỏ (dạng viên đặt và dạng kem bôi), Thảo mộc giảm cân TKH, Thảo mộc tăng cân TKH, An Cốt Vương TKH.

Quá trình vận hành, Hợi bán lại 12 sản phẩm trên cho Nguyễn Thị Hằng (SN 1980; ngụ quận Long Biên, TP Hà Nội) là đại lý phân phối các sản phẩm của Công ty Trần Kim Huyền (do Hợi làm Giám đốc). Sau đó, Hằng tiếp tục bán lại cho nhiều khách hàng, trong đó có Phạm Thị Toán (ngụ xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa).

Các sản phẩm liên quan tới vụ án

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hợi và qua làm việc với Hằng, Toán, những người này đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra khối lượng rất lớn các sản phẩm, với trên 36.000 hộp. Ngoài ra, công an còn tạm giữ một số sản phẩm khác, hiện đang tiếp tục kiểm tra, xác minh làm rõ.

Qua giám định, xác định các thành phần tạo nên các sản phẩm đều "âm tính", không tìm thấy chất cấm sử dụng trong sản phẩm (đối với chỉ tiêu dược liệu có kết quả "âm tính" có nghĩa là với các phương pháp đã sử dụng để thực hiện giám định không phát hiện các thành phần hoá học chính, đặc trưng có trong dược liệu đó). Qua yêu cầu định giá xác định lô hàng trị giá gần 1 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động