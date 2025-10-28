Khoảnh khắc nghẹn ngào: Người dân Đà Nẵng khiêng quan tài vượt nước lũ đi an táng

Ngày 27-10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người ở xã vùng cao của TP Đà Nẵng khiêng quan tài qua dòng nước lũ để đưa đi an táng, khiến nhiều người không khỏi xót xa, thương cảm.

Nội dung đoạn clip cho thấy một nhóm khoảng hơn 10 người, đang cùng nhau khiêng một chiếc quan tài màu vàng qua một con suối lũ. Dòng nước đục ngầu, chảy xiết và sâu đến ngang bụng, khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn và hiểm nguy.

Người dân gồng mình khiêng quan tài qua dòng nước xiết Clip: Trần Phúc

Nhiều người dân phải mặc áo mưa, đội nón bảo hiểm hoặc nón lá, dùng gậy để dò đường và giữ thăng bằng.

Có những thời điểm, dòng nước mạnh làm quan tài bị nghiêng ngả, khiến những người khiêng phải gồng mình chống đỡ. Sự vất vả hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người, nhưng không ai bỏ cuộc. Họ kiên cường bước từng bước một trong dòng nước dữ, tất cả vì mong muốn hoàn thành tâm nguyện tiễn đưa người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng một cách trọn vẹn.

Tối 27-10 trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, TP Đà Nẵng, xác nhận đoạn clip được quay trên địa bàn xã. Theo ông Hưng, 3 ngày qua, trên địa bàn xã có mưa lớn kéo dài.

Tại thôn 5, xã Trà Đốc có một cụ bà lớn tuổi, đã già yếu bị mất được vài hôm. Dù điều kiện thời tiết mưa lũ, nước đổ về lớn nhưng gia đình không thể giữ thi thể của cụ bà lâu trong nhà nên đã quyết định đưa đi chôn cất vào chiều 27-10.

Ông Hưng cho biết nhờ sự trợ giúp của người thân, bà con xóm làng, dù trải qua nhiều khó khăn, vất vả do điều kiện thời tiết cực đoan nhưng cuối cùng gia đình đã hoàn tất việc an táng cho cụ bà, không có xảy ra sự cố nào trong quá trình đưa tang.

Cũng theo ông Hưng, do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, nhiều tuyến đường trên địa bàn xã đã bị sạt lở, có 2 ngôi nhà của người dân bị sập, xã đã di dời 141 hộ với hơn 600 khẩu ở vị trí có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người lao động