Xác minh clip CSGT bám trên xe máy nghi vi phạm đang lao nhanh trên Quốc lộ 1

Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM, cho biết đang xác minh, làm rõ nội dung đoạn video dài 11 giây lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh sát giao thông và nam thanh niên khi đang chạy xe trên đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Video này ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, di chuyển sát dải phân cách cứng trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh (hướng từ Long An đi TP.HCM).

Đáng chú ý, hình ảnh từ clip cho thấy một chiến sĩ CSGT đang trong tư thế rất nguy hiểm, phải bám chặt vào yên xe của người này khi chiếc xe đang di chuyển.

Sau một khoảng thời gian, chiến sĩ CSGT đã tìm cách vịn vào vai người lái, rồi ngồi lên xe, khống chế và yêu cầu người điều khiển phương tiện dừng xe vào lề đường. Toàn bộ sự việc được cho là do một người đi đường ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Đoạn video được người đi đường quay lại rồi lan truyền trên mạng xã hội.

Đoạn clip sau khi xuất hiện đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình trước hành vi liều lĩnh, coi thường pháp luật của nam thanh niên điều khiển xe máy.

Bên cạnh đó, không ít người cũng chia sẻ sự lo lắng cho sự an toàn của chiến sĩ CSGT trong tình huống nguy hiểm, đồng thời ghi nhận nỗ lực của lực lượng chức năng trong việc xử lý vi phạm. May mắn là không có ai bị té ngã hay xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định.

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: Báo VOV