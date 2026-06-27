Xác định được 26 đội tuyển góp mặt ở vòng knock-out World Cup 2026

Ronaldo và Bồ Đào Nha đã vượt qua vòng bảng trước lượt trận cuối cùng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau khi loạt trận cuối bảng H và I khép lại, World Cup 2026 đã chính thức xác định được 26 đội tuyển góp mặt ở vòng knock-out.

Tây Ban Nha và Cape Verde là hai đội bóng đại diện cho bảng H góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.

Ở lượt cuối, Tây Ban Nha đã đánh bại Uruguay 1-0 nhờ bàn thắng của Alex Baena để giành ngôi nhất bảng với 7 điểm.

Trong khi đó, Cape Verde viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình bằng trận hòa Saudi Arabia 0-0. Kết quả này giúp Cape Verde giành 3 điểm, thẳng tiến vào vòng knock-out ở vị trí nhì bảng H.

Tại bảng đấu này, Uruguay được kỳ vọng lớn nhưng gây thất vọng khi chỉ xếp thứ ba với 2 điểm và sớm phải dừng cuộc chơi.

Trước đó, tại bảng I, Senegal đã có chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Iraq, nhưng đại diện châu Phi cũng chỉ xếp thứ ba với 3 điểm.

Kết quả từ bảng H và I mang đến tin vui cho nhiều đội bóng đã giành 4 điểm ở bảng đấu khác như Ai Cập, Bồ Đào Nha, Anh và Ghana.

Cụ thể, sau loạt trận cuối của bảng G và H, vòng knock-out World Cup 2026 đã xác định được 26 đội tuyển góp mặt.

9 đội tuyển đã giành quyền đi tiếp với vị trí nhất bảng gồm có Mexico, Thụy Sĩ, Brazil, Mỹ, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp và Argentina.

8 đội bóng đứng nhì bảng gồm Nam Phi, Canada, Maroc, Australia, Cote d'Ivoire, Nhật Bản, Cape Verde và Na Uy.

4 đội bóng đã vượt qua vòng bảng với tư cách là đội xếp thứ ba có thành tích gồm có Bosnia & Herzegovina, Paraguay, Ecuador và Thụy Điển.

Trong khi đó, 5 đội gồm Ai Cập, Bồ Đào Nha, Colombia, Anh và Ghana đã giành quyền đi tiếp nhưng chưa xác định được thứ hạng ở vòng bảng./.

Tác giả: Huy Khánh

Nguồn tin: vietnamplus.vn