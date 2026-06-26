Thổ Nhĩ Kỳ bị loại sớm dù sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình. Ảnh: Reuters.

Dù được kỳ vọng trở thành một trong những hiện tượng của World Cup 2026, tuyển Thổ Nhĩ Kỳ lại gây thất vọng nặng nề khi trở thành đội đầu tiên phải nói lời chia tay giải đấu. Sau hai lượt trận đầu tiên, đại diện châu Âu toàn thua và không còn cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp ở bảng D.

Theo thống kê của Vox Radar, được Itatiaia và CNN Brasil dẫn lại, Thổ Nhĩ Kỳ hiện là đội tuyển gây thất vọng nhất World Cup 2026. Đáng chú ý, bảng đánh giá này không chỉ dựa trên lượng thảo luận trên mạng xã hội X mà tổng hợp nhận định từ nhiều cơ quan truyền thông quốc tế uy tín như ESPN, Goal và Al Jazeera.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ bị xếp đầu danh sách gây thất vọng càng khiến nhiều người bất ngờ bởi họ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu. Những cái tên như Arda Guler, Kenan Yildiz hay Hakan Calhanoglu đều được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng tạo nên bất ngờ tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ.

Bản thân tuyển Thổ Nhĩ Kỳ cũng sở hữu lịch sử đáng tự hào ở World Cup. Họ từng giành hạng ba Cúp thế giới 2022 tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản, mới vào tới tứ kết EURO 2024 cách đây chỉ hai năm. Với thực lực của mình, Thổ Nhĩ Kỳ được kỳ vọng lớn hơn trong một kỳ World Cup mở rộng, đồng nghĩa với nhiều cơ hội hơn cho các đội tuyển.

Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn trái ngược. Ở trận mở màn, Thổ Nhĩ Kỳ thua Australia 0-2 dù được đánh giá cao hơn. Sang lượt đấu thứ hai, họ tiếp tục gục ngã 0-1 trước Paraguay. Điều đáng nói là đội bóng áo đỏ được chơi hơn người trong phần lớn thời gian sau khi Miguel Almiron nhận thẻ đỏ ngay từ hiệp một, nhưng vẫn không thể tận dụng lợi thế để giành điểm.

Các thống kê càng cho thấy sự kém hiệu quả của hàng công Thổ Nhĩ Kỳ. Sau hai trận, đội tuyển này tung ra tới 62 cú dứt điểm nhưng không ghi nổi một bàn thắng, một con số khiến giới chuyên môn không khỏi ngán ngẩm.

Dù đã chắc chắn bị loại, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn trận đấu cuối vòng bảng gặp tuyển Mỹ tại Los Angeles. Đây sẽ chỉ còn là màn chia tay World Cup, đồng thời là cơ hội cuối cùng để họ tìm kiếm bàn thắng danh dự trước khi khép lại một chiến dịch bị đánh giá là đáng quên nhất giải đấu.

Tác giả: Đào Trần

Nguồn tin: znews.vn