Xác định đối thủ của Argentina ở tứ kết World Cup

Ngay từ những phút đầu, trận đấu đã diễn ra với tốc độ cao khi Colombia dựa vào kỹ thuật và sự cơ động của James Rodriguez cùng Luis Diaz. Thụy Sĩ đáp trả bằng lối chơi giàu thể lực và kỷ luật.

Hai thủ môn Gregor Kobel và Camilo Vargas trở thành những người hùng trong thời gian thi đấu chính thức với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, khiến mọi nỗ lực của các chân sút đều bất thành.

Hiệp hai và cả hiệp phụ tiếp tục là màn giằng co nghẹt thở. Colombia từng ở rất gần bàn thắng khi cú đánh đầu của Jhon Lucumí tìm đến xà ngang, còn Thụy Sĩ cũng liên tục gây sức ép với Fabian Rieder, Dan Ndoye và Zeki Amdouni.

Khi tất cả đều cạn kiệt thể lực nhưng vẫn không thể tìm thấy khoảnh khắc quyết định, số phận của trận đấu buộc phải được định đoạt trên chấm 11 m.

Tập thể bản lĩnh hơn đã giành vé đi tiếp.

Loạt sút luân lưu diễn ra với đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc. Sau những cú sút hỏng của cả hai đội, Kobel trở thành người hùng khi cản phá thành công cú dứt điểm của Cucho Hernandez, mở ra cơ hội để Ruben Vargas lạnh lùng thực hiện thành công quả đá quyết định.

Khoảnh khắc bóng nằm gọn trong lưới cũng là lúc các cầu thủ Thụy Sĩ vỡ òa trong niềm hạnh phúc, còn Colombia chỉ biết gục ngã trong tiếc nuối.

Thụy Sĩ viết nên chương mới trong lịch sử bóng đá nước nhà, khi lần đầu tiên kể từ kỳ World Cup 1954 góp mặt ở tứ kết, nơi họ sẽ chạm trán đương kim vô địch Argentina.

Tác giả: Đào Trần

Nguồn tin: znews.vn