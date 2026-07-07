Ronaldo chia tay World Cup với hàng loạt kỷ lục

Ronaldo đã bật khóc khi trọng tài thổi còi kết thúc màn đọ sức giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. (Ảnh: FIFA)

Khép lại hành trình kéo dài 2 thập kỷ, chân sút 41 tuổi chia tay sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới với hàng loạt cột mốc đáng nhớ, dù chưa một lần chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.

Sau thất bại trước Tây Ban Nha trên sân Dallas, rạng sáng 7/7 (giờ Việt Nam), Ronaldo xác nhận đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. "Tôi buồn vì phải chia tay World Cup theo cách này. Nhưng như tôi đã nói trong buổi họp báo trước trận, tôi đã cống hiến tất cả và không còn gì phải hối tiếc", đội trưởng Bồ Đào Nha chia sẻ.

Cầu thủ sinh năm 1985 cho biết, anh chưa vội đưa ra quyết định về tương lai sau khi khép lại hành trình tại World Cup.

Ronaldo nói: "Đó là cuộc sống của một cầu thủ bóng đá. Có lúc chiến thắng, có lúc thất bại và chúng ta phải tiếp tục bước đi. Đây là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Giờ tôi sẽ dành thời gian cho gia đình trước khi đưa ra những quyết định tiếp theo".

Ronaldo cũng nhấn mạnh anh không hối tiếc về những gì đã cống hiến trong màu áo đội tuyển quốc gia: "Tôi đã cùng Bồ Đào Nha giành ba danh hiệu, gồm một chức vô địch EURO và hai UEFA Nations League. Trước thế hệ của chúng tôi, Bồ Đào Nha chưa từng giành được danh hiệu lớn. Tôi không còn điều gì phải day dứt vì đã cống hiến tất cả".

World Cup 2026 đánh dấu lần thứ sáu Ronaldo góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau các kỳ World Cup 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022. Trong trận đấu với Uzbekistan ở vòng bảng, anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở sáu kỳ World Cup khác nhau. Ở tuổi 41, Ronaldo cũng trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai ghi bàn tại World Cup, chỉ sau huyền thoại Roger Milla của Cameroon.

Tính cả World Cup 2026, Ronaldo khép lại sự nghiệp với 27 lần ra sân và 11 bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup. Anh hiện đứng thứ hai trong danh sách những cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất lịch sử giải đấu, chỉ sau Lionel Messi.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Ronaldo tại World Cup là cú hat-trick vào lưới Tây Ban Nha ở vòng bảng World Cup 2018, đồng thời đưa anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lập hat-trick tại giải đấu thời điểm đó. World Cup 2026 cũng chứng kiến bàn thắng đầu tiên của anh ở vòng đấu loại trực tiếp, khi thực hiện thành công quả phạt đền giúp Bồ Đào Nha đánh bại Croatia ở vòng 1/16.

Dù sở hữu bộ sưu tập đồ sộ với 5 Quả bóng Vàng, 5 chức vô địch UEFA Champions League cùng nhiều danh hiệu lớn trong màu áo câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, chức vô địch World Cup vẫn là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp của Ronaldo.

Các chuyên gia bóng đá nhìn nhận, đây cũng là điều khiến hành trình của anh tại World Cup luôn để lại nhiều tiếc nuối, bất chấp hàng loạt kỷ lục mà tiền đạo người Bồ Đào Nha đã thiết lập.

Khép lại kỳ World Cup cuối cùng, Ronaldo rời sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới với tư cách một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Những kỷ lục về số lần tham dự, số kỳ World Cup ghi bàn và dấu ấn kéo dài suốt hơn 20 năm sẽ còn là những cột mốc đặc biệt trong lịch sử giải đấu.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: nhandan.vn