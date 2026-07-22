Vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển vào Biển Đông

Chiều tối 21/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia vừa cập nhật bản tin dự báo thời tiết nguy hiểm, trong đó có thông tin về một vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão, dự báo đổ bộ biển Đông cuối tuần này.

Cụ thể, hôm nay (21/7) ở khu vực phía Đông của Philippines có một vùng áp thấp, vị trí chiều nay ở vào khoảng 13N- 135E, cách Philippines khoảng 1200km về phía Đông.

Dự báo khoảng ngày 23/7, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, khoảng ngày 24-25/7 có khả năng mạnh lên thành bão (xác suất khoảng 70%) và có khả năng di chuyển vào khu vực Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông vào ngày 25-26/7 (Thứ 7 và Chủ Nhật tuần này với xác suất khoảng 60-70%).

Ngoài ra, khoảng ngày 23-25/7 ở khu vực Bắc Bộ đợt mưa diện rộng có khả năng xuất hiện trở lại nhiều hơn, với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm.

Vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển vào khu vực Bắc Biển Đông vào ngày 25-26/7.



Trọng tâm của đợt mưa này là các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia đang theo dõi sát diễn biến của vùng áp thấp và đợt mưa sắp tới ở miền Bắc.

Ngoài ra, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong 10 ngày tới, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Bắc Bộ xuất hiện các đợt mưa dông, trong khi khu vực Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vào chiều tối.

Cụ thể, đối với Bắc Bộ và Thanh Hóa: Trong đêm 21/7 và ngày 22/7, khu vực này có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng, có nơi xảy ra nắng nóng. Từ đêm 22/7 đến ngày 23/7, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Giai đoạn từ đêm 23 đến ngày 24/7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xảy ra mưa lớn, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Từ khoảng ngày 25-26/7, lượng mưa có xu hướng giảm dần.

Khu vực từ Nghệ An đến TP.Huế và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Đêm 21/7 và ngày 22/7, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ban ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, một số nơi đặc biệt gay gắt.

Từ đêm 22/7 đến ngày 23/7, khu vực tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm; ban ngày vẫn duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Nghệ An và Hà Tĩnh còn xảy ra nắng nóng cục bộ.

Trong những ngày tiếp theo, từ Nghệ An đến TP Huế tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc khu vực có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ban ngày nắng, có nơi nắng nóng. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Trong những ngày tới, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 25-26/7, mưa có xu hướng gia tăng với mưa rào và dông rải rác trên diện rộng, một số nơi có mưa lớn cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tác giả: N.Yến

Nguồn tin: cand.vn