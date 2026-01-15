Xác định 4 cặp đấu ở tứ kết U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 UAE ở vòng tứ kết.

Sau khi khép lại lượt trận cuối vòng bảng, VCK U23 châu Á 2026 xác định đủ 8 đội vào tứ kết và 4 cặp đấu loại trực tiếp hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn. Ở bảng A, U23 Việt Nam thể hiện phong độ thuyết phục với ngôi đầu tuyệt đối, trong khi U23 Jordan giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng.

Bảng B chứng kiến sức mạnh áp đảo của U23 Nhật Bản, còn U23 UAE kịp bứt lên để lấy tấm vé còn lại. Tại bảng C, U23 Uzbekistan đứng nhất bảng nhờ sự ổn định, U23 Hàn Quốc theo sau ở vị trí thứ hai. Ở bảng D, U23 Australia nghẹt thở cán đích đầu bảng, còn U23 Trung Quốc giành quyền đi tiếp với ngôi nhì.

Theo nhánh đấu được ấn định, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 UAE ở tứ kết. Thầy trò HLV Kim Sang-sik cần cẩn trọng bởi lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía đại diện Trung Đông. Hai đội từng gặp nhau 6 lần ở cấp độ U23, trong đó UAE chưa từng để thua trong 90 phút với 4 chiến thắng và 2 trận hòa.

Trong khi đó, 2 ứng cử viên vô địch U23 Uzbekistan và U23 Nhật Bản được đánh giá vượt trội hơn nhiều khi lần lượt gặp U23 Trung Quốc và U23 Jordan. Cặp cuối cùng, U23 Australia và U23 Hàn Quốc khá cân bằng khi cả hai đều mạnh về cường độ, tranh chấp và áp lực tầm cao.

Các đội mạnh nhất lộ diện, nhưng bất ngờ vẫn luôn là đặc sản của bóng đá trẻ châu Á. Do đó, vòng tứ kết hứa hẹn sẽ kịch tính và hấp dẫn.

Vòng tứ kết sẽ diễn ra vào lúc 18h30 và 22h30 ngày 16 và 17/1. Vào lúc 22h30 ngày 16/1 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết gặp U23 UAE ở VCK U23 châu Á 2026.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn