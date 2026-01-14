U23 Thái Lan bị loại với vị trí bét bảng D

Chỉ có 1 điểm sau hai trận đầu, U23 Thái Lan bước vào trận cuối cùng gặp Trung Quốc với mục tiêu 3 điểm để kiếm vé vào tứ kết. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra.

U23 Thái Lan (xanh) bị loại với vị trí bét bảng D

Trong suốt 90 phút, hàng công của "Voi chiến" không thể một lần xuyên thủng mành lưới U23 Trung Quốc và phải chịu kết quả hòa không bàn thắng. Điều này khiến họ chỉ có 2 điểm, đứng bét bảng D và chia tay VCK U23 châu Á 2026 trong nỗi thất vọng.

Thất bại này càng khiến bóng đá xứ Chùa Vàng lâm vào khủng hoảng, nhất là sau khi họ trải qua một kỳ SEA Games 33 không giành được HCV nào trên sân nhà.

Đặc biệt, đối thủ lớn nhất của Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á là U23 Việt Nam lại đang bay cao, với tấm vé tứ kết nhờ ngôi nhất bảng A - bảng đấu có cả chủ nhà Saudi Arabia.

Trở lại với cục diện bảng D, trận hòa Thái Lan giúp U23 Trung Quốc có 5 điểm và chiếm ngôi nhì. Nhất bảng này là U23 Úc, sau chiến thắng ngược 2-1 trước U23 Iraq.

Tác giả: Lê Vinh

Nguồn tin: anninhthudo.vn