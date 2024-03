Xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Thanh Chương, xã Thanh Tiên.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Chủ tịch UBND xã Thanh Tiên Nguyễn Hoàng Hưng báo cáo

Xã Thanh Tiên cách trung tâm huyện Thanh Chương 7 km về phía Tây, có diện tích tự nhiên là 893,1 ha, có 1.734 hộ với 6.204 nhân khẩu, phân bố trên 7 xóm. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, xã đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng; cùng với việc thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân cho xã Thanh Tiên

Từ một xã miền núi, thuần nông, cơ sở vật chất ban đầu còn hạn chế, đời sống của nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn; đã tạo cho con người Thanh Tiên tính cách cần cù, chịu thương, chịu khó, sáng tạo, không cam chịu đói nghèo; vươn lên bằng sức mạnh đoàn kết, chủ động, tự lực tự cường, vượt qua gian khổ của những năm khó khăn nhất để giành được thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Đến nay, xã Thanh Tiên đã có một diện mạo mới khang trang, hiện đại với tốc độ đô thị hóa nhanh; kinh tế tăng trưởng ổn định, các loại hình dịch vụ, thương mại, phát triển phong phú, đa dạng, thu hút được nhiều đơn vị, doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai được chú trọng, từng bước đi vào nề nếp. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, xây dựng khối đại đoàn kết được quan tâm, chăm lo đúng mức.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình và Bí thư Huyện ủy Thanh Chương Nguyễn Hải Dương trao Bằng công nhận và công trình phúc lợi cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tiên

Sau hơn 12 năm triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã thực sự trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp trên địa bàn huyện Thanh Chương nói chung và xã Thanh Tiên nói riêng, được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Năm 2015, xã Thanh Tiên được công nhận là xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao, năm 2023, xã Thanh Tiên đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm của xã luôn duy trì đà tăng trưởng ổn định, năm sau cao hơn năm trước, năm 2023 đạt 55,67 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 là 2,1%, cuối năm 2023 giảm xuống còn 1,8 %. Hàng năm đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn, hiện nay tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 98%. Trên địa bàn xã có 1 công ty may, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn xã. Ngoài việc sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi truyền thống để đảm bảo về an ninh lương thực, phát triển kinh tế hộ, UBND xã cũng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, định hướng sản xuất theo hướng hàng hóa. Trên địa bàn xã có 16 ha bưởi đang cho thu hoạch ổn định, 1 mô hình trồng rau gia vị làm nguyên liệu chế biến với diện tích 7 ha, 1 mô hình sen cá với tổng diện tích hơn 11 ha…

Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Trình Văn Nhã phát biểu

Để giữ vững những kết quả đã đạt được, đồng thời phấn đấu hướng đến xây dựng xã Thanh Tiên thành xã Nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Trình Văn Nhã đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tiên quán triệt sâu sắc quan điểm "phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm", cần tiếp tục tập trung phát triển nông nghiệp gắn với đẩy nhanh thương mại, dịch vụ. Tiếp tục chỉ đạo tăng số gia trại, trang trại, xây dựng vườn gia đình có giá trị dinh dưỡng, giá trị kinh tế, hướng đến vườn mẫu đẹp; trong tất cả các bước phát triển kinh tế phải luôn tính đến phương án bảo vệ môi trường sống. Tích cực đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giải phóng sức lao động cho con người. Gắn chặt sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Võ Thị Nhung trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Võ Thị Nhung trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Đồng thời, xã phải gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội. Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóá", nâng chất lượng các thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân, lấy cái đẹp để dẹp cái xấu. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kiên quyết đẩy lùi các tệ nạn xã hội; quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; thực hiện tốt các chính sách đối với người có công; đảm bảo an sinh xã hội. Quan tâm công tác xây dựng Đảng bộ, vì đó là nhiệm vụ then chốt, quyết định cho mọi thắng lợi. Đặc biệt, là công tác cán bộ, vì cán bộ là cái gốc của mọi công việc, quan tâm bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, thực sự là hạt nhân lãnh đạo của cơ sở. Thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Chăm lo đoàn kết trong Đảng, trong hệ thống chính trị, làm hạt nhân cho sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Thanh Chương Nguyễn Hải Dương và Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Trình Văn Nhã và trao Cờ thi đua cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tiên

Cùng với đó, thường xuyên quan tâm xây dựng chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh. Nâng cao năng lực cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Nâng cao đạo đức công vụ và trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức...

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn