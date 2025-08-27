Chủ nhà hàng tiệc cưới mời cơm hàng trăm công nhân dọn vệ sinh môi trường sau bão số 5

Ông Lê Văn Hồng (áo đen) - chủ nhà hàng - mời cơm trưa toàn bộ công nhân vệ sinh môi trường trong ba ngày - Ảnh: TÂM PHẠM

Trưa 27-8, hai ngày trôi qua sau cơn bão số 5 (bão Kajiki), nhiều tuyến phố ở TP Vinh (cũ), Nghệ An đã bắt đầu thông suốt trở lại, đảm bảo lối đi lại cho xe cộ.

Tuy vẫn còn một lượng lớn rác chưa kịp vận chuyển, song nhờ sự có mặt kịp thời của hàng trăm công nhân vệ sinh môi trường khắp các ngõ phố đã giúp giảm tải rác, cây đổ cho các phường.

Sau giờ làm việc mệt nhọc, các công nhân môi trường vui mừng khi nhận được tin từ lãnh đạo đơn vị: "Trưa nay chúng ta sẽ đi ăn ở nhà hàng!".

Không ít công nhân tỏ ra bất ngờ vì lâu nay anh chị em dọn dẹp vệ sinh môi trường thường "chỉ dám ăn cơm bụi". Lần này, hàng trăm anh chị em công nhân được mời tới dùng bữa trưa tại một nhà hàng tiệc cưới sang trọng trên đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng.

Mâm cơm trưa sau bão tuy không phải "8 bát 8 đĩa" như cỗ nhưng cũng đủ món: lươn om chuối đậu, gà xé bóp, cá kho, canh chua…

Tiếng cười nói rôm rả, hỏi han của mọi người về những tuyến phố đã được trả lại vẻ xanh - sạch - đẹp hay chưa như xua tan đi mệt mỏi.

Toàn bộ bữa cơm trưa hơn 200 suất ăn miễn phí dành cho các công nhân môi trường vệ sinh sau bão do chủ nhà hàng - gia đình ông Lê Văn Hồng (67 tuổi) và bà Nguyễn Thị Minh phục vụ.

Bữa cơm trưa ở nhà hàng tiệc cưới làm ấm lòng các công nhân làm nhiệm vụ dọn dẹp sau bão - Ảnh: TÂM PHẠM

"Trước bão, nhà hàng tiệc cưới chúng tôi đã được chằng chống cẩn thận nên gần như không bị thiệt hại gì. Tuy vậy, các ngả đường, cây cối gãy đổ rất nhiều gây ách tắc giao thông.

Khối lượng công việc của các công nhân môi trường dọn dẹp rác sau bão là rất lớn. Gia đình tôi muốn góp một chút sức cùng mọi người, sớm vượt qua khó khăn do thiên tai", ông Hồng chia sẻ.

Giá cả thực phẩm sau bão chưa ổn định nhưng vợ chồng ông Hồng vẫn quyết định nấu hàng trăm suất cơm miễn phí trong ba ngày 27, 28 và 29-8 dành cho các công nhân môi trường.

Hình ảnh các công nhân môi trường vui vẻ thưởng thức mâm cơm trưa được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng.

Công nhân môi trường đội mưa dọn dẹp cây xanh đổ ngã ở phường Thành Vinh, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

"Một hành động kịp thời và rất ý nghĩa. Hành động đó không những giúp cho lực lượng làm nhiệm vụ thu gom cây ngã đổ để thông tắc đường nhanh chóng mà đó chính là hành động giúp đỡ xã hội", bạn Mai Sao bình luận.

Gửi lời chúc tới các công nhân môi trường, bạn Quỳnh Hoa chia sẻ: "Một nghĩa cử thật tuyệt vời, vừa nhân văn vừa ấm áp!".

"Mưa bão, thiên tai có thể cuốn đi nhiều thứ, mất mát tài sản, nhưng không thể cuốn đi được yêu thương, tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam", bạn Dũng Nguyễn bày tỏ.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: tuoitre.vn