Vượt qua ám ảnh, tuyển Ý tiến sát vé dự World Cup 2026

Đội bóng áo thiên thanh có thêm bước tiến quan trọng trên hành trình chấm dứt 12 năm vắng mặt ở World Cup khi vượt qua Bắc Ireland với tỉ số 2-0 hôm 27/3 (giờ Hà Nội). Chiến thắng này đưa thầy trò HLV Gennaro Gattuso vào trận chung kết gặp Bosnia và Herzegovina để tranh vé dự VCK World Cup 2026 do Mỹ, Canada và Mexico tổ chức.

Sức ép đè nặng lên Ý trước giờ bóng lăn khi họ đã lỡ 2 kỳ World Cup gần nhất, nên mỗi trận play-off đều mang ý nghĩa sống còn.

HLV Gattuso vì thế quyết định không tổ chức trận đấu tại sân San Siro quen thuộc ở Milan mà chuyển tới sân của Atalanta với hy vọng bầu không khí nhỏ hơn sẽ giúp các cầu thủ bớt căng thẳng.

Chủ nhà nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo ra nhiều cơ hội ngay trong hiệp 1. Hậu vệ Federico Dimarco sớm thử tài thủ môn Pierce Charles bằng cú vô-lê thấp, trước khi tiền đạo Moise Kean đá bồi ra ngoài.

Đội tuyển Ý sau đó tiếp tục ép sân nhưng các pha dứt điểm của Kean và Mateo Retegui vẫn không thể chuyển hóa thành bàn thắng khiến 45 phút đầu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước ngoặt đến ở phút 56, sau một tình huống phá bóng không dứt khoát của hàng thủ Bắc Ireland. Tận dụng thời cơ, tiền vệ Sandro Tonali băng lên rất nhanh, để bóng nảy một nhịp rồi tung cú sút quyết đoán từ rìa vòng cấm, đưa bóng đi chìm vào góc xa mở tỷ số.

Màn trình diễn chói sáng của Sandro Tonali đưa Ý tiến sát vé dự VCK World Cup 2026.

Bàn thắng đó giúp Ý trút bỏ áp lực và chơi thanh thoát hơn trong phần còn lại của trận đấu.

Đến phút 80, đội chủ nhà có bàn nhân đôi cách biệt. Từ đường chuyền của Tonali, tiền đạo Moise Kean thoát xuống, vượt qua sự đeo bám của hậu vệ đối phương rồi dứt điểm chìm chính xác, ấn định chiến thắng 2-0.

Những phút cuối, Bắc Ireland dồn lên tìm bàn gỡ nhưng không thể xoay chuyển cục diện. Đội khách vì thế lỡ cơ hội nuôi hy vọng dự kỳ World Cup đầu tiên kể từ năm 1986.

Còn với tuyển Ý, chiến thắng này không chỉ giúp họ tiến gần ngày trở lại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, mà còn phần nào giải tỏa nỗi ám ảnh từ những lần gục ngã trước Thụy Điển năm 2017 và Bắc Macedonia năm 2022.

Sau trận, tiền đạo Kean thừa nhận anh cảm thấy như cả đất nước đang đặt kỳ vọng lên vai mình, nhưng nhấn mạnh Ý vẫn còn 1 bước nữa mới hoàn thành mục tiêu.

Cổ động viên Ý cháy hết mình cổ vũ Sandro Tonali và các đồng đội khi gặp Bắc Ireland ở bán kết play-off World Cup 2026.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn