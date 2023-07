Vừa ra tù vì tội giết người lại lĩnh án tử do sát hại chồng của người tình

Ngày 17/7, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận đưa vụ án giết người ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Minh Vượng (SN 1997, trú tỉnh Nghệ An).

Theo cáo trạng, chị Trịnh Thị Th. (SN 1990) kết hôn với anh Trần Văn Nh. và có 2 người con, cả gia đình thuê nhà trọ sinh sống tại khu phố 7, phường Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Đến tháng 4/2022, do trong cuộc sống vợ chồng có mâu thuẫn nên chị Th. đã nảy sinh tình cảm với Nguyễn Minh Vượng, là bạn bốc vác tại cảng cá La Gi với anh Nh. Th bỏ đến tỉnh Đồng Nai thuê nhà trọ sinh sống với Vượng. Sau một thời gian chung sống, do không có việc làm và nhớ con nên Th. về lại Bình Thuận sống với chồng. Còn Vượng bỏ về Nghệ An sinh sống.

Vượng nhiều lần yêu cầu chị Th. quay lại chung sống với mình nhưng không được đồng ý.

Bị cáo Vượng trước hội đồng xét xử.



Đầu tháng 1/2023, Vượng vào lại Bình Thuận tìm Th.. Sợ Vượng vào nhà tìm sẽ bị anh Nh. phát hiện nên Th. đã thuê nhà trọ tại thị xã La Gi cho Vượng ở và cả hai lén lút qua lại với nhau tại đây.

14h ngày 13/1/2023, Vượng đi nhậu một mình, sau khi uống 12 lon bia, cảm thấy ghen tức với anh Nh. nên Vượng về nhà trọ lấy 1 con dao bấm rồi tìm đến phòng trọ của anh Nh.

Tại đây Vượng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Nh., dùng mũ bảo hiểm đánh vào người anh Nh. khiến nạn nhân tử vong.

Hội đồng xét xử cho rằng, vì ghen tức việc chị Trịnh Thị Th. không đồng ý quay lại chung sống với mình mà bị cáo đã sử dụng dao là hung khí nguy hiểm đâm nhiều nhát vào người anh Nh. và đã tước đoạt trái phép tính mạng của anh Nh.. Do đó, hành vi phạm tội của Nguyễn Minh Vượng đã đủ yếu tố cấu thành tội Giết người với tình tiết định khung vì động cơ đê hèn và có tính chất côn đồ theo quy của Bộ luật Hình sự.

Đặc biệt, bị cáo Vượng vào năm 2012 đã từng trực tiếp thực hiện hành vi giết người và cướp tài sản, Vượng thực hiện tội phạm lúc 14 tuổi, chịu mức hình phạt 12 năm tù, Vượng chấp hành xong hình phạt tù vào 27/9/2020 nhưng không chịu phục thiện trở thành người tốt.

Đến ngày 13/1/2023 lại tiếp tục thực hiện hành vi giết người, hành vi phạm tội của Vượng càng về sau càng nguy hiểm, do đó nhận thấy khả năng giáo dục, cải tạo Vượng là không có, cần phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để phòng ngừa tội phạm chung.

Xét thấy hành vi của bị cáo Vượng cực kỳ nguy hiểm cho xã hội và nhân thân xấu nên Hội đồng xét xử tuyên mức án tử hình.

Tác giả: THIỆN TÂM

Nguồn tin: Báo VTC News