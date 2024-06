"Vua hầm" VN vừa phải bác bỏ tin đồn phá sản bất ngờ báo lãi 40 tỷ/tháng, dự tính đầu tư 400km cao tốc

Hôm qua (31/5), tại Đà Nẵng, doanh nghiệp được mệnh danh là "Vua hầm" của Việt Nam là CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Tại ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành đã báo cáo về những hoạt động quản trị, kiểm soát và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 cũng như kế hoạch năm 2024.

Theo đó, trong năm 2023, kết quả sản xuất kinh doanh của HHV đã vượt kế hoạch đề ra, với doanh thu hợp nhất đạt 2.686 tỷ đồng, tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm 2022 và vượt 8% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của HHV trong năm 2023 đạt 364 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm 2022 và vượt 7% kế hoạch. Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của HHV đạt hơn 36.780 tỷ đồng.

Đèo Cả liên tiếp trúng thầu nhiều dự án

Ông Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc HHV phát biểu tại ĐHĐCĐ. Ảnh: HHV

Ông Nguyễn Quang Huy, Tổng Giám đốc HHV cho biết: "Trong năm 2023, HHV đã thực hiện thành công phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thu về gần 830 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ của công ty lên hơn 4.116 tỷ đồng".

Theo Tổng Giám đốc HHV, từ đầu năm 2023, HHV đã trúng thầu nhiều dự án với giá trị thi công xây lắp lớn, chẳng hạn như dự án Quảng Ngãi – Hoài Nhơn (hơn 14.400 tỷ đồng); dự án nâng cấp mở rộng Đèo Prenn (hơn 500 tỷ đồng)… và nhiều dự án đang triển khai thi công như cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, đường ven biển qua các địa phương… giúp doanh thu xây lắp của công ty tăng trưởng mạnh là hơn 1.047 tỷ đồng (tăng 517 tỷ đồng so với năm 2022).

Ngoài ra, HHV còn đang thực hiện quản lý vận hành, bảo dưỡng thường xuyên và đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt cho hơn 410 km đường cao tốc và quốc lộ, hơn 30 km hầm đường bộ và quản lý 18 trạm thu phí BOT trên cả nước. Cụ thể, doanh thu thu phí của HHV trong năm 2023 đạt hơn 1.573 tỷ đồng, tăng tới 88,5 tỷ đồng (tương ứng với 6%) so với cùng kỳ.

Ngoài ra, trong năm 2024, HHV đặt mục tiêu doanh thu sẽ tăng 17% và lợi nhuận tăng 11% so với năm 2023. Trên thực tế, ngay trong quý I/2024, HHV đã ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Cụ thể, HHV có doanh thu đạt 690 tỷ đồng trong quý I/2024, tăng trường 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 114 tỷ đồng, tương ứng với tăng trưởng 37% so với quý I năm 2023.

Toàn cảnh ĐHĐCĐ của HHV ngày 31/5. Ảnh: HHV

Đầu tháng 5 vừa qua, trước tin đồn HHV dư nợ lớn, đối diện nguy cơ phá sản, ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó chủ tịch HĐQT HHV khẳng định, đó là thông tin không có cơ sở và không chính xác. Theo ông Hùng, đặc thù của những doanh nghiệp đầu tư hạ tầng giao thông khác với doanh nghiệp thông thường. Hơn nữa, thực tế các dự án thường có quy mô đầu tư lớn và thời gian thu hồi vốn kéo dài.

Đại diện doanh nghiệp này cũng cho biết: "Kết quả sản xuất kinh doanh của HHV tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2019 - 2023 với doanh thu tăng gấp 4 lần, lợi nhuận sau thuế tăng 10 lần so với thời điểm 2019. Các chỉ tiêu hệ số thanh toán ngắn hạn, hệ số thanh toán nhanh đều ở mức an toàn (lần lượt đạt 2.16 và 2.03)".

Ông Nguyễn Hữu Hùng chia sẻ, các dự án cao tốc do công ty đầu tư theo hình thức PPP đang được đảm bảo tốt những phương án trả nợ tín dụng. Đáng chú ý là ngay cả những dự án mà công ty từng gặp khó khăn và vướng mắc như cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, hầm Đèo Cả… cũng đang được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành xem xét bổ sung về phần vốn Nhà nước nhằm đảm bảo phương án tài chính. Chẳng hạn, tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo hiện có doanh thu thu phí đã đạt 1,6 tỷ đồng/ngày, trong khi phương án tài chính là 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại ĐHĐCĐ, HĐQT của HHV đã trình kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty trong năm 2024 và những phương án tăng vốn. Kết quả, các cổ đông của HHV đã thông qua kế hoạch về việc phát hành thêm 169,931 triệu cổ phiếu. Trong đó có 20.584 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, 73.484 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ và 75.862 triệu cổ phiếu chào bán cho các cổ đông hiện hữu.

Đáng chú ý, tăng vốn điều lệ của HHV dự kiến tăng thêm là 1.699 tỷ đồng và vốn điều lệ dự kiến sau các đợt phát hành của công ty là 5.816,1 tỷ đồng. Việc này đưa HHV trở thành nhà đầu tư hạ tầng giao thông có quy mô vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT HHV cho biết, dù đợt phát hành này rất quan trọng nhưng công ty luôn chủ động, không neo toàn bộ kế hoạch sản xuất kinh doanh vào những đợt phát hành cổ phiếu. Thay vào đó, HHV luôn chuẩn bị sẵn sàng các phương án huy động vốn khác.

Tiếp tục đầu tư hơn 400 km đường cao tốc

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) phát biểu tại ĐHĐCĐ. Ảnh: HHV

Ghi nhận lãi lớn ngay trong quý I/2024, tại ĐHĐCĐ, HĐQT HHV cho biết, trong giai đoạn từ 2024 – 2030, HHV cùng với Tập đoàn Đèo Cả sẽ nghiên cứu đầu tư hơn 400 km đường cao tốc, cụ thể là những dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Cao Bằng), Hữu Nghị - Chi Lăng (Lạng Sơn), Tân Phú - Bảo Lộc (ở Lâm Đồng), TP. Hồ Chí Minh - Chơn Thành, Vành đai 4 đoạn qua tỉnh Bình Dương, cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận (giai đoạn 2)… với tổng mức đầu tư gần 120.000 tỷ đồng.

Đồng thời HHV chuẩn bị nguồn lực để "đi trước đón đầu" về những dự án hạ tầng đường sắt với tổng mức đầu tư khoảng gần 60.000 tỷ đồng.

Cụ thể, cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư hơn 14.300 tỷ đồng đã được tiến hành khởi công vào ngày 1/1/2024, cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng vừa khởi công vào ngày 21/4/2024. Trong những dự án này, HHV tham gia với vai trò là nhà đầu tư trực tiếp và hợp tác kinh doanh.

Bên cạnh đó, về hoạt động thi công xây lắp, Tập đoàn Đèo Cả đặt mục tiêu thi công các dự án đầu tư công và đầu tư PPP, với tổng giá trị các gói thầu khoảng 200.000 tỷ đồng. Trong đó, giá trị xây lắp của HHV tại dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Hữu Nghị - Chi Lăng dự kiến là 5.700 tỷ đồng.

Với kinh nghiệm của đội ngũ hơn 2.000 chuyên gia, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề..., trong hoạt động quản lý vận hành, HHV đặt mục tiêu tiếp nhận công tác quản lý - vận hành các công trình đầu tư công, khoảng 600 tỷ đồng/năm.

Tác giả: Minh Hằng

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn