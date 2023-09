Vừa bị xử phạt, chủ dự án 2.400 tỷ ở Nghệ An làm ăn ra sao?

Một góc dự án Liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Duy Anh

Cuối tháng 8/2023 vừa qua, TDF bị Chi cục Hải Quan Vinh xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 152,9 triệu đồng. TDF bị xử phạt là do khai sai so với thực tế về mã số hàng hoá nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế nhưng không làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp; khai sai về trị giá hải quan, mã số hàng hoá, thuế suất dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp bị phát hiện khi thanh tra đối với hàng hoá đã thông quan.

TDF có trụ sở chính tại số 205 đường Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An tiền thân là Công ty Kiến Trúc Vinh được thành lập năm 1958. Đến năm 2008, công ty chính thức đổi tên thành CTCP Trung Đô. TDF hiện có vốn điều lệ 300 tỷ đồng do các cố đông sáng lập gồm: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội nắm giữ 10,07%CP; ông Nguyễn Hồng Sơn (15,75%CP); bà Nguyễn Thị Mỹ Cảnh (19,07%CP); bà Hoàng Thị Phương Nga (13,51%CP) và các cổ đông khác nắm giữ (41,60%CP).

TDF có 6 đơn vị trực thuộc gồm Nhà máy Granite Trung Đô (tại Khu công nghiệp Bắc Vinh, Nghệ An), Xí nghiệp Trung Đô Nam Giang (Nam Đàn, Nghệ An), Xí nghiệp Trung Đô Hoàng Mai (Quỳnh Lưu, Nghệ An), Xí nghiệp Trung Đô 1 (phường Trung Đô, TP. Vinh), Chi nhánh nhà máy Trung Đô Hà Tĩnh (Thạch Hà, Hà Tĩnh), Chi nhánh CTCP Trung Đô – Trung tâm tư vấn Xây dựng Trung Đô (phường Trung Đô, TP. Vinh) và nhà máy Trung Đô Slab Stone (xóm 1, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc). Trong đó, Nhà máy Trung Đô Slab Stone được thành lập ngày 14/4/2021, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, tiêu thụ đá nhân tạo tấm lớn và các VLXD khác.

CTCP Trung Đô (UPCOM: TDF) vừa công bố BCTC soát xét bán niên năm 2023. Theo đó, doanh thu thuần TDF trong 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đạt hơn 232 tỷ đồng, giảm hơn 30,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ đi các chi phí, lãi ròng công ty còn hơn 14,5 tỷ đồng, giảm 63,8%. Như vậy, 6 tháng đầu năm, TDF chỉ hoàn thành 23,1% chỉ tiêu kế hoạch doanh thu cả năm và 16,3% kế hoạch lợi nhuận.

Công ty cho biết KQKD suy giảm trong quý II/2023 là do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế thời gian qua đã tác động mạnh đến mảng kinh doanh chính của doanh nghiệp là sản xuất vật liệu xây dựng.

Xét trong giai đoạn 2019-2022, doanh thu thuần của TDF dao động không đáng kể, khi năm 2019 ở mức 662,8 tỷ đồng, giảm xuống 578,4 tỷ đồng năm 2020 và đạt đỉnh 792,9 tỷ đồng năm 2021 trước khi giảm xuống 686,6 tỷ đồng năm 2022. Lợi nhuận thuần của TDF cũng tỷ lệ thuận với doanh thu khi công ty này bão lãi 89,8 tỷ đồng năm 2019 và gỉam xuống 72,8 tỷ đồng năm 2020 và đạt đỉnh báo lãi 94,5 tỷ đồng năm 2021 trước khi giảm xuống 93 tỷ đồng năm 2022.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản TDF tại ngày 30/6/2023 đạt 1.715,7 tỷ đồng, tăng nhẹ 6,15%. Trong đó các khoản phải thu ngắn hạn hơn 125,8 tỷ đồng, hàng tồn kho hơn 445 tỷ đồng, tài sản cố định hơn 187,5 tỷ đồng, chi phí xây dựng cơ bản dở dang hơn 808,5 tỷ đồng…

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả hơn 930,2 tỷ đồng, trong đó nợ dài hạn hơn 439,3 tỷ đồng, nợ ngắn hạn hơn 490,9 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu 785,4 tỷ đồng, gồm vốn góp của chủ sở hữu 300 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 235,8 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần hơn 70,1 tỷ đồng và lãi chưa phân phối 179,9 tỷ đồng…

Toàn cảnh dự án Liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc.

Hiện, TDF đang thực hiện dự án Liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc. Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 656/QĐ0UBND ngày 13/2/2018 và phê duyệt điều chỉnh tại quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Nghệ An. Tổng mức đầu tư (điều chỉnh) của dự án là 2.400 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tự có của chủ đầu tư chiếm 22%.

Giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng và lắp dựng hoàn thiện tổ hợp 2 dây chuyền sản xuất vật liệu Granit tấm lớn cao cấp (5 triệu m2/năm) và 1 dây chuyền sản xuất gạch tuynel đất đồi (55 triệu viên/năm), dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động trước trong tháng 1/2023.

Giai đoạn 2 là đầu tư xây dựng và hoàn thiện tổ hợp dây chuyền sản xuất ngói gốm sứ cao cấp (2,5 triệu viên/năm); 1 dây chuyền sản xuất vật liệu Granit tấm lớn cao cấp (2,5 triệu m2/năm) và 1 dây chuyền sản xuất gạch tuynel đất đồi 2 (55 triệu viên/năm). Dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trước tháng 3/2024.

Ngày 17/4 vừa qua, TDF đã có Quyết nghị về việc đồng ý thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất; các tài sản gắn liền với đất đã hình thành và hình thành trong tương lai; hệ thống dây chuyền sản xuất gạch, máy móc thiết bị khác và phương tiện vận tải… của công ty liên quan đến dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc để đảm bảo toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đầy đủ và đúng hạn của Trung Đô phát sinh từ tất cả các hợp đồng cho vay, hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng chiết khấu, hợp đồng bao thanh toán, hợp đồng mua trái phiếu… mà TDF ký với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Vinh trước, cùng và hoặc sau thời điểm ký này.

