Nghệ An tập trung giải quyết tốt những vấn đề bức xúc trong nhân dân

Cùng tham dự kiểm tra có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tá Đoàn Xuân Bường, Phó chính ủy Quân khu 4; Đỗ Văn Dũng, Chánh văn phòng Ban Dân vận Trung ương; Đại tá Nguyễn Thế Chi, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại buổi kiểm tra.

Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đồng chí Ngọc Kim Nam, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2023.

Từ năm 2022 đến nay, Ban Dân vận, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung triển khai các nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận, quốc phòng, an ninh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là địa bàn vùng giáo, vùng khó khăn. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng thành công 3.340 mô hình, điển hình “dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó lĩnh vực quốc phòng, an ninh có 1.328 mô hình.

Đặc biệt, LLVT tỉnh Nghệ An đã tham gia kịp thời, có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống cháy rừng; là lực lượng nòng cốt giúp đỡ nhân dân sơ tán, hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm, thuốc men để nhân dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất...

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu, các cơ quan, đơn vị tỉnh Nghệ An cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, khắc phục những mặt còn hạn chế đoàn kiểm tra đã chỉ ra; chú trọng công tác giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác dân vận. Tập trung vào Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong Quân đội, Công an trong tình hình mới và những nội dung trong chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại buổi kiểm tra.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện và cụ thể hóa 6 nội dung trọng tâm trong chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận của LLVT gắn với chủ động nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác dân vận trong tình hình mới; tăng cường tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong nắm tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, dự báo chính xác tình hình, tham mưu giải quyết nhanh các vấn đề nảy sinh để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tác giả: VIỆT HÀ

Nguồn tin: qdnd.vn