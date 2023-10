Vụ việc tại Công ty TNHH Viet Glory (Nghệ An): Cơ quan Công an triệu tập một số đối tượng

Công nhân Công ty TNHH Viet Glory đình công. Ảnh tư liệu: Bích Huệ/TTXVN

Sáng 7/10/2023, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Diễn Châu Hà Xuân Quang và các lãnh đạo huyện đã có mặt cùng với các cơ quan, ban, ngành vận động công nhân vào làm việc. Đến 7 giờ 30 phút, khoảng 1.500 công nhân đã vào nhà máy làm việc.

Trong sáng 7/10, Bí thư Huyện ủy cùng các lãnh đạo huyện có cuộc làm việc với ông Yao XIAOQIAN, Tổng Giám đốc Công ty để bàn một số giải pháp. Trong ngày 9/10, đại diện Công ty và huyện Diễn Châu sẽ trực tiếp liên lạc mời công nhân vào làm việc thêm lần nữa. Những công nhân không vào làm việc sẽ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng theo điểm e, khoản 1, Điều 36 Bộ luật Lao động 2019.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 5/10/2023, Tỉnh ủy Nghệ An có văn bản số 2236-CV/TU giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp, giải quyết kịp thời, hiệu quả vụ việc theo quy định, không để xảy ra hiện tượng ngừng việc lây lan, kéo dài hoặc phát sinh “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, ngày 6/10/2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An có công văn số 476/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ yêu cầu Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu tiếp tục phối hợp với UBND huyện và các ngành liên quan giải quyết kịp thời, hiệu quả vụ việc ngừng việc tập thể, không để xảy ra hiện tượng này lây lan, kéo dài.

Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục bám sát, nắm bắt tình hình công nhân; phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai và các huyện tăng cường tuyên truyền vận động công nhân trở lại làm việc; đề xuất, kiến nghị với doanh nghiệp quan tâm giải quyết những nội dung chính đáng, phù hợp của công nhân lao động; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, chú trọng việc chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng đối với người lao động.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Viet Glory được thành lập ngày 19/11/2019 theo giấy chứng nhận số 2902020657 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp có địa chỉ tại Xóm 8, xã Diễn Trường huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An, bình thường có trên 6.500 công nhân làm việc.

Ngày 2/10/2023, tại công ty này, 6.000 công nhân đồng loạt nghỉ việc với nội dung đòi quyền lợi.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu; chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã tích cực vào cuộc, gặp gỡ trực tiếp công nhân; làm việc với lãnh đạo công ty; thực hiện các bước theo đúng quy định của pháp luật.

Công an huyện, Công an xã Diễn Trường đã kịp thời có mặt để tham gia giải quyết. Đến nay, lực lượng Công an đã triệu tập 6 đối tượng được cho là có hành vi quấy rối, đưa về trụ sở UBND xã Diễn Trường để tiếp tục làm rõ.

