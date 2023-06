Vụ tấn công tại Đắk Lắk: Bắt được 39 đối tượng, 2 người tự đầu thú

Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 6 liệt sĩ Thiếu tá Hoàng Trung (42 tuổi, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk); Đại úy Nguyễn Đăng Nhân (29 tuổi, cán bộ Công an xã Ea Ktur); Thiếu tá Trần Quốc Thắng (34 tuổi, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin); Đại úy Hà Tuấn Anh (32 tuổi, cán bộ Công an xã Ea Tiêu). Hai liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk gồm: đồng chí Nguyễn Văn Dũng (Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu) và đồng chí Nguyễn Văn Kiên (Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur).