Vụ ô tô gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy: Vợ trẻ mất chồng, con thơ mồ côi cha

Chiều 5-4, Công an tỉnh Nghệ An có thông tin về vụ tai nạn liên hoàn khiến một người tử vong, một người bị thương vào tối 4-4. Theo đó, Trần Xuân Thủy có nồng độ cồn là 0,979mg/lít khí thở. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự: "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" làm một người tử vong và tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố đối với Thủy, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.