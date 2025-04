Nghệ An: Tạm giữ tài xế gây t.a.i n.ạ.n liên hoàn c.h.ết. n.g.ư.ờ.i rồi bỏ chạy qua 3 huyện

Vỏ lốp ô tô rơi ra ở hiện trường vụ tai nạn đoạn qua xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An tối 4-4 - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 5-4, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự ông Trần Xuân Thủy, 42 tuổi, ngụ xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An để điều tra về vụ tai nạn liên hoàn khiến ba người thương vong.

Cơ quan công an cũng đang lấy mẫu xét nghiệm nồng độ cồn, chất ma túy với tài xế để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Báo cáo ban đầu cho biết khoảng 19h10 tối 4-4, ông Thủy chạy ô tô mang biển kiểm soát 37A-482.52, khi đi đến km3+600, quốc lộ 46B đoạn qua xóm Khoa Đà, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên thì va chạm với xe máy của chị Đinh Thị Phương, 22 tuổi, ngụ xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.

Tiếp đó, xe ông Thủy tông trúng xe máy anh Nguyễn Đức Thịnh, 32 tuổi, ngụ xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An chạy phía trước.

Vụ tai nạn khiến anh Thịnh tử vong tại chỗ, chị Phương bị thương được đưa đi cấp cứu.

Nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online, trước khi xảy ra vụ tai nạn trên, ô tô ông Thủy va chạm với một ô tô khác của người dân đỗ bên đường qua xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Sau đó, xe ông Thủy đâm tiếp xe đạp của bà Nguyễn Thị Bắc (63 tuổi), khi bà Bắc đi qua xã Nghi Liên (TP Vinh).

Hiện bà Bắc đang nhập viện Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều trị với chấn thương ở vùng vai.

Từ hiện trường vụ tai nạn ban đầu, xe ông Thủy bỏ chạy hướng quốc lộ 46B đến đoạn xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn thì bị người dân chặn lại.

Quãng đường ông Thủy chạy xe khoảng hơn 20km trong tình trạng xe bị nổ lốp, bánh xe chỉ còn lazăng.

Nhiều người dân phát trực tiếp vụ tai nạn và quay cảnh chiếc xe bỏ chạy khiến người dân hai bên đường hoảng sợ.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ