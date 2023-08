Vụ người Việt bị bắn chết ở Campuchia: Bắt 11 nghi phạm người Việt Nam

Your browser does not support the video tag.

Cảnh sát Campuchia bắt 11 nghi phạm trong vụ một người Việt Nam bị bắn chết

Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ 11 nghi phạm người Việt Nam trong vụ một người Việt bị bắn chết vào chiều 29-7 ở Phnom Penh - Ảnh: KHMER TIMES

Theo tờ Khmer Times ngày 31-7, cảnh sát Campuchia đã bắt giữ 11 nghi phạm người Việt Nam liên quan vụ việc một công dân Việt Nam bị bắn chết ở thủ đô Phnom Penh vào chiều 29-7.

11 người này (gồm cả nam giới và phụ nữ) bị bắt ở khách sạn Sophay trên đường 271, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok vào chiều 30-7.

Đại úy Choun Bros, phó trưởng Công an xã Tuol Svay Prey I, xác định danh tính nạn nhân có tên Minh Hung Khuou, 35 tuổi, mang quốc tịch Việt Nam và hiện đang định cư tại Campuchia.

Ông Bros cũng cho biết vụ án đã được chuyển cho các điều tra viên của quận Boeng Keng Kang. Lực lượng cảnh sát của Bộ Nội vụ Campuchia đã tham gia truy tìm nghi phạm.

Cảnh sát Campuchia vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc - Ảnh: KHMER TIMES

Trước đó, vào ngày 30-7, tờ Khmer Times đưa tin vào lúc 13h25 trưa 29-7, một người Việt Nam bị bắn chết tại góc phố 113, khu Khan Boeung Keng Kang, thủ đô Phnom Penh.

Các nhân chứng đã thấy một chiếc ô tô di chuyển dọc đường 163 đến góc đường 360 trước cửa một trường học có tên Home of Khmer, sau đó đột ngột dừng lại.

Một người đàn ông Việt Nam bước xuống xe. Nhân chứng cho biết đã xảy ra tranh cãi giữa nạn nhân và một người ngồi trên xe.

Nghi phạm đã lái xe đuổi theo sau khi nạn nhân bỏ đi. Sau đó, nghi phạm xuống xe, rút súng và bắn ba phát vào nạn nhân. Nạn nhân đã bỏ chạy được khoảng 15m trước khi gục xuống đường, các nhân chứng cho hay.

Lực lượng cảnh sát Campuchia đã có mặt ngay sau đó. Cảnh sát quận Boeng Keng Kang và Cảnh sát hình sự Phnom Penh đã mở cuộc điều tra vụ án.

Cảnh sát Campuchia đã kiểm tra camera an ninh để tìm ra hung thủ và hung khí dùng trong vụ án. Theo các nguồn tin, nghi phạm đã bỏ trốn trên một chiếc xe Lexus RX300.

Trung tá Vuth Phosavon, trưởng công an quận, cho biết cơ quan chức năng Campuchia chưa thu thập được manh mối chính để xác định thủ phạm của vụ án.

Một vài nghi phạm đã bị bắt để thẩm vấn và cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, ông Phosavon nói.

Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ người Việt tử vong ở Campuchia Chiều 30-7, Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức lên tiếng về tình hình bảo hộ công dân trong vụ một người Việt bị sát hại tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, ngày 29-7, tại thủ đô Phnom Penh xảy ra một vụ xô xát khiến một công dân Việt Nam (sinh năm 1988) tử vong. Hiện lực lượng chức năng Campuchia đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc và truy nã nghi phạm. Ngay sau khi nhận được thông tin, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, xác định danh tính người bị hại, yêu cầu phía Campuchia điều tra, bắt giữ hung thủ và phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để thông báo cho gia đình nạn nhân, hướng dẫn các thủ tục cần thiết để giải quyết vấn đề hậu sự.

Tác giả: Thanh Hiền

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ