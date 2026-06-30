Vụ dìm xác người tình xuống biển đầy cá mập của gã luật sư quyền lực

Anne Marie Fahey, thư ký 30 tuổi, được nhìn thấy lần cuối tại một nhà hàng ở Philadelphia vào tối 27/6/1996, đi cùng Thomas Capano - luật sư 46 tuổi thuộc gia tộc bất động sản nổi tiếng. Họ rời đi khoảng 21h30.

Ngày 29/6, Anne không đến buổi hẹn ăn tối với bạn trai tại nhà anh trai cô. Bạn bè và người thân nhờ chủ nhà mở cửa căn hộ của Anne ở thành phố Wilmington (bang Delaware) và thấy một đống hỗn độn. Túi xách của cô nằm trên quầy bếp, chiếc Volkswagen Jetta màu xanh lá cây đậu gần khu nhà.

Cảnh sát được thông báo Anne mất tích vào ngày 30/6.

Giữa căn hộ bừa bộn, chị gái Anne tìm thấy cuốn nhật ký cùng với những lá thư từ văn phòng của luật sư Thomas Capano. Thomas từng kinh qua hai vị trí công tố viên bang và luật sư bào chữa công trước khi gia nhập đội ngũ cố vấn pháp lý của cựu Thống đốc Delaware Michael Newbold Castle.

Anne là thư ký chuyên sắp xếp lịch trình cho Thống đốc bang Delaware lúc bấy giờ là Thomas Carper. Giống như Anne, Thomas cũng làm việc trong chính quyền của Thống đốc Carper và là một trong những cố vấn chủ chốt, được kính trọng trong giới luật sư và chính khách địa phương. Thời điểm đó, ông ta đã lập gia đình và có bốn con gái.

Mối tình vụng trộm

Khi đọc những lá thư Thomas gửi cho Anne và những đoạn nhật ký của cô, các điều tra viên phát hiện vị luật sư quyền lực và nữ thư ký có chuyện tình đầy sóng gió kéo dài ba năm, lúc hợp lúc tan. Chỉ số ít người biết về mối quan hệ ngoài luồng này, diễn ra đúng vào thời điểm cuộc hôn nhân của Thomas đang trên bờ đổ vỡ.

Từ những ghi chép trong nhật ký, điều tra viên phát hiện Anne đã nhiều lần cố gắng chấm dứt mối tình vụng trộm này, bởi không thể chịu đựng những cơn ghen tuông cực đoan, xu hướng kiểm soát ngày càng mạnh và những hành vi ám ảnh đến mức bệnh hoạn của Thomas. Anne gọi người tình là "kẻ cuồng ghen".

Thợ làm tóc của Anne tiết lộ cô thư ký từng kể bị Thomas rình rập sau khi bắt đầu hẹn hò với giám đốc điều hành công ty MBNA, Michael N. Scanlan, và lo sợ Thomas có thể làm hại cô.

Anne Marie Fahey trong chuyến du lịch năm 1994. Ảnh: USA Today

Vị luật sư nổi tiếng nhanh chóng bị coi là nghi phạm chính trong vụ mất tích của Anne. Trong các cuộc thẩm vấn của cảnh sát, Thomas khẳng định chưa từng làm tổn thương Anne và cho biết họ chia tay trong hòa bình sau bữa tối 27/6/1996. Ông ta đưa cô về căn hộ, giúp kiểm tra máy điều hòa bị hỏng rồi rời đi vào khoảng 22h.

Những vết máu trong nhà

Trong khi điều tra viên thiếu manh mối, Thomas từ chối hợp tác thẩm vấn thêm dưới sự hỗ trợ của đội luật sư danh tiếng, đứng đầu là cựu Tổng trưởng lý Charles M. Oberly III.

Điều tra viên đã xem xét kỹ hồ sơ tài chính, hồ sơ thu phí cầu đường, thu giữ email từ máy chủ tại văn phòng của Thomas và dinh thự của thống đốc, đồng thời phân tích hồ sơ mua súng trong nỗ lực liên kết luật sư này với vụ mất tích của Anne.

Qua điều tra, vài ngày sau khi Anne biến mất, Thomas đã mua một chai dung dịch tẩy vết bẩn, cùng một tấm thảm để thay thế một phần thảm trải sàn màu be trong nhà, một chiếc ghế sofa đã bị vứt bỏ.

Đội pháp y tìm thấy vết máu của Anne trên đồ gỗ trong nhà Thomas cũng như trên nắp bộ tản nhiệt của ôtô. Điều tra viên xác nhận rằng máu được tìm thấy trong nhà và xe của Thomas thuộc về Anne sau khi đối chiếu với mẫu máu mà cô hiến tặng gần đây.

Nhận được tin báo về việc Louis Capano, em trai Thomas, từng đi đổ một thùng rác nửa đầy tại công trường xây dựng vào ngày 1/7, cảnh sát lập tức tìm kiếm tại hai bãi rác với hy vọng phát hiện dấu vết Anne hay tấm thảm, chiếc ghế sofa và các bằng chứng khác nhưng không có kết quả.

Sau đó, họ phát hiện em trai út của Thomas, Gerard Capano, đã bán một chiếc thuyền câu cá không có mỏ neo vào đầu tháng 7.

Vụ phi tang giữa biển

Tháng 11/1997, với hy vọng khiến Gerard hợp tác điều tra, các đặc vụ liên bang đã giăng bẫy bắt giữ anh ta trong một chiến dịch mật và truy tố về các tội danh liên quan đến ma túy và vũ khí.

Gerard thừa nhận với các quan chức liên bang rằng đã giúp Thomas phi tang thi thể Anne. Anh ta kể cùng Thomas lái thuyền ra ngoài khơi gần 100 km vào ngày 28/6/1996 để vứt chiếc thùng giữ lạnh chứa thi thể.

Theo tài liệu tòa án, Gerard khai rằng khi thấy chiếc thùng không chìm, Thomas bắn một phát súng cho thủng, nhưng cách đó vẫn không hiệu quả. Lúc này, thi thể Anne được lấy ra khỏi thùng, buộc chặt vào hai mỏ neo rồi thả xuống vùng biển đầy cá mập của Đại Tây Dương.

Các điều tra viên thu hồi được chiếc thùng giữ lạnh từng chứa thi thể nạn nhân. Ảnh: Delaware Online

Gerard cũng cho biết đã giúp Thomas vứt một chiếc ghế sofa dính máu vào thùng rác tại công trường xây dựng của Louis vào ngày 28/6/1996. Gerard nói rằng đã nhiều lần khuyên anh trai ra đầu thú nhưng Thomas kiên quyết từ chối.

Louis cũng thừa nhận đã nhìn thấy chiếc sofa trong thùng rác vào ngày 1/7/1996, sau khi Thomas nói với anh ta rằng đã bỏ một số đồ dùng cá nhân của Anne vào đó.

Thi thể Anne không bao giờ được tìm thấy, nhưng chiếc thùng bị thủng lỗ mà Thomas ném xuống biển đã được một nhóm ngư dân vớt lên, bịt lỗ và dùng để đựng cá. Chiếc thùng được giao cho các đặc vụ FBI một năm sau đó, khi một trong những ngư dân biết về vụ giết người.

Thomas Capano bị áp giải ra tòa. Ảnh: USA Today

Thomas bị bắt vào ngày 12/11/1997 khi đang cố trốn khỏi Mỹ và bị buộc tội giết người cấp độ một. Ông ta đổ lỗi cho một người tình khác về cái chết của Anne.

Ngày 17/1/1999, bồi thẩm đoàn kết tội Thomas giết Anne và tuyên án tử hình. Sau khi kháng cáo, bản án của ông ta được giảm xuống tù chung thân. Năm 2011, ở tuổi 61, Thomas được tìm thấy đã chết trong phòng giam sau một cơn đau tim.

Giáo sư tội phạm học Vickie Jensen (Đại học Bang California, Northridge) nhận định rằng việc Anne liên tục muốn rời bỏ Thomas đã khiến sự căng thẳng tích tụ theo thời gian, đồng thời giáng đòn vào lòng tự tôn nam giới của vị luật sư vốn luôn muốn kiểm soát mọi thứ.

"Những vụ giết người như thế này thường xảy ra khi quyền kiểm soát của kẻ gây án bị đe dọa ở mức lớn nhất. Trong đa số trường hợp, đó cũng chính là thời điểm nạn nhân quyết tâm chấm dứt mối quan hệ. Đối với những người đàn ông này, việc sát hại nạn nhân là biểu hiện cuối cùng và cực đoan nhất của sự kiểm soát", giáo sư Jensen nhận định.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net