Truy tìm manh mối các đối tượng cướp ngân hàng từ hố đất nghi chôn giấu xe máy

Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai tiến hành truy xét các đối tượng trong vụ cướp xảy ra tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Vietcombank chiều 19-1.

Trưa hôm qua 25-1, công an đã phát hiện, thu giữ chiếc xe máy bị chôn - giống với xe 2 đối tượng sử dụng khi cướp ngân hàng. Ngay sau khi phát hiện chiếc xe máy, công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, bố trí lực lượng tỏa ra các khu vực lân cận tìm kiếm manh mối, dấu vết.

Lực lượng công an phát hiện chiếc xe máy - giống với xe của 2 tên cướp sử dụng - được chôn tại rãnh mương giữa Khu Công nghiệp Diên Phú và rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, đến sáng 26-1, chiếc xe máy đã được đưa ra khỏi hiện trường. Tuy nhiên, hàng chục chiến sĩ công an vẫn đang tìm kiếm dấu vết tại khu vực này.

Vị trí phát hiện xe máy là một hố đất hình chữ nhật rộng khoảng 1 m, dài 1,5 m, sâu gần 1 m - cách Phòng Giao dịch Trà Bá gần 5 km.

Hố đất này được đào ở mương ranh giới giữa Khu Công nghiệp Diên Phú và rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Thời điểm phát hiện, chiếc xe máy bị vùi lấp bởi đất, lá cây và phủ bên trên là tấm bạt cũ.

Theo kết quả điều tra bước đầu, công an xác định 2 đối tượng là nam giới đã gây ra vụ cướp. Hai đối tượng này mặc áo khoác màu xanh và đội mũ bảo hiểm màu xanh lá cây có dòng chữ Grab màu trắng; đi xe nhãn hiệu Yamaha Exciter màu vàng đen, BKS 77G1-313.12.

Trong 2 người đàn ông này, một đối tượng khoảng 30 tuổi, cao chừng 1,68 m, nói giọng Bình Định. Người còn lại khoảng 40 tuổi, cao chừng 1,64 m, nói giọng Bắc pha miền Nam.

Hố đất rộng gần 1 m, dài 1,5 m, sâu khoảng 1 m, nghi được đào sẵn từ trước

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 16 giờ ngày 19-1, 2 đối tượng nêu trên đã đến Phòng Giao dịch Trà Bá - Vietcombank. Hai đối tượng cầm vật màu đen giống súng ngắn, tìm cách khống chế các nhân viên khiến họ hoảng sợ bỏ chạy khỏi các quầy giao dịch.

Sau khi các nhân viên bỏ chạy, 2 đối tượng này vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỉ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động