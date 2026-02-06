NÓNG: Đã bắt được nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai

Một trong hai nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai dùng vật giống súng khống chế bảo vệ khi gây án - Ảnh: Camera an ninh

Ngày 5-2, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng xảy ra tại phòng giao dịch Vietcombank Trà Bá, phường Hội Phú, ngày 19-1.

Theo Thiếu tướng Lê Quang Nhân, dự kiến trong sáng ngày 6-2, Công an tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức họp báo công bố thông tin chi tiết về vụ việc đang được dư luận đặc biệt quan tâm trên.

Như tin Tuổi Trẻ Online đã đưa, khoảng 16h ngày 19-1 tại phòng giao dịch Vietcombank Trà Bá, số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, xảy ra vụ cướp ngân hàng rất táo tợn.

Thời điểm trên, có hai thanh niên đi xe máy, mặc đồ xe ôm công nghệ màu xanh, đầu đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt, đi vào phòng giao dịch.

Lúc này phòng giao dịch có khá nhiều khách hàng và nhân viên đang giao dịch bên trong với nhiều tiền mặt trên các quầy.

Khi vào được bên trong, những người này dùng vật giống súng uy hiếp nhân viên ngân hàng và những người có mặt bên trong, đe dọa buộc giao tiền. Một số nhân viên ngân hàng hoảng sợ bỏ chạy ra bên ngoài, để lại hai nghi phạm.

Sau khi thu gom được một số tiền mặt trị giá khoảng 1,8 tỉ đồng từ các quầy giao dịch cho vào túi đã chuẩn bị sẵn, cả hai nhanh chóng chạy ra ngoài lấy xe tẩu thoát.

Việc điều tra, truy bắt các nghi phạm vô cùng khó khăn khi các nghi phạm đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi gây án, tính toán trước các phương án phi tang, xóa dấu vết.

