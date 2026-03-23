Vụ cấm xe bán tải vào nội đô, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội nói gì?

Xe bán tải được rất nhiều người dân, trong đó có người dân Hà Nội ưa chuộng, lựa chọn vì tính đa dụng - Ảnh: M.L.

Quyết định trên ký ngày 4-1-2026 và có hiệu lực ngay từ ngày 15-1-2026.

Theo quyết định, phần lớn xe bán tải đang lưu hành tại Việt Nam sẽ không được phép di chuyển trong khu vực nội đô Hà Nội vào giờ cao điểm.

Trước thông tin trên, nhiều người đang sử dụng xe bán tải tại Hà Nội bày tỏ sự bất ngờ và lo ngại. Không ít ý kiến cho rằng quyết định trên của Hà Nội sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu đi lại, đặc biệt với những ai đang sở hữu dòng xe này.

Chủ xe nói cấm bán tải cần có lộ trình

Sinh sống tại khu vực huyện Đông Anh (cũ), Hà Nội, anh Lê Mạnh Linh (29 tuổi, admin Cộng đồng Anh em Mê xe) cho biết thường xuyên sử dụng xe bán tải Ford Ranger Raptor để đi vào nội đô làm việc.

Trước thông tin Hà Nội sẽ hạn chế phần lớn xe bán tải lưu thông trong nội đô theo khung giờ, anh Linh bày tỏ sự lúng túng vì chưa kịp có phương án thay thế phù hợp.

"Hà Nội có chính sách cấm xe tải về bản chất là hoàn toàn hợp lý thôi, bởi TP ngày càng đông đúc và ô nhiễm. Vì vậy, tôi cho rằng việc kiểm soát vùng phát thải để không khí trong lành hơn là mục tiêu hoàn toàn dễ hiểu" - anh Linh bày tỏ.

Đang sở hữu chiếc xe bán tải Ford Ranger Raptor, anh Lê Mạnh Linh mong muốn Hà Nội cần có lộ trình cụ thể trong việc hạn chế, cấm xe bán tải vào nội đô - Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, theo anh Linh, trước đó bản thân chưa từng nghe việc sẽ cấm xe bán tải, nên vẫn quyết định mua và sử dụng dòng xe này với mức giá khá cao. Vì vậy, anh cho rằng việc Hà Nội bất ngờ có quyết định cấm xe bán tải sẽ ảnh hưởng rất lớn đến anh và nhiều người đang sở hữu loại xe kể trên.

"Theo tôi, Hà Nội cần có lộ trình và hướng dẫn cụ thể cho quy định này. Ví dụ, có thể quy định xe bán tải khi vào nội đô thì không được chở hàng. Hoặc nếu muốn được xem như xe con thì chủ xe phải đóng thuế tương tự xe con, như vậy sẽ hợp lý hơn.

Bởi bản chất xe bán tải đã đóng thuế nhiều hơn xe tải rồi, giờ quy dòng xe này về xe tải thì sẽ thiệt thòi từ chính cái xe và thiệt thòi cho người dân đã mua và sử dụng dòng xe này" - anh Linh bày tỏ thêm.

Ngoài ra, anh Linh mong muốn các văn bản quy phạm pháp luật khi được ban hành cần được viết đơn giản, câu từ dễ hiểu để đại đa số người dân có thể nắm bắt và thực hiện.

Bởi theo anh, khi đọc các quyết định và thông tư hướng dẫn về phân loại xe tải, "xe tải pick-up cabin kép"... rất khó hiểu, khiến người dân "rối loạn".

"Các văn bản cần phải rõ ràng. Ngoài ra, nếu Hà Nội quyết định cấm thì cần phải có lộ trình cụ thể, từ 2 năm trở lên để người dân còn thay đổi. Bởi ở Việt Nam, ô tô là tài sản lớn của người dân, không thể thay đổi trong ngày một ngày hai, như vậy sẽ rất ảnh hưởng tới cuộc sống của họ" - anh Linh nói.

Sở Xây dựng đang tiếp nhận ý kiến của các hãng xe để xem xét các đề xuất

Về việc này, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết Hà Nội đã có những hướng dẫn về việc cấm xe bán tải vào nội đô Hà Nội.

Liên quan đến việc một số hãng sản xuất xe bán tải có văn bản kiến nghị về chủ trương trên của TP Hà Nội, đại diện Sở cho biết cơ quan này đang tiếp nhận và xem xét các ý kiến, đề xuất từ phía doanh nghiệp.

"Chúng tôi tiếp nhận thông tin từ các doanh nghiệp, xem ý kiến của các đơn vị trên để tổng hợp và cũng nghiên cứu, xem xét các đề xuất này" - lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội nói.

Phần lớn xe bán tải sẽ bị cấm vào nội đô nếu chiếu theo thông tư 53/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) - Ảnh: M.L.

Ông Phạm Huy Khang, Phó phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội), cho biết thông tư 53/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ.

Cụ thể, tại phụ lục I có quy định về ô tô chở người, trong đó bao gồm ô tô con pick-up; còn tại phụ lục IV quy định về ô tô tải thông dụng, gồm ô tô tải pick-up cabin đơn và ô tô tải pick-up cabin kép.

Theo ông Khang, căn cứ các quy định này, xe bán tải (pick-up) được phân thành các nhóm khác nhau. Người sử dụng có thể dựa vào thông tin trên giấy đăng kiểm để xác định phương tiện của mình thuộc loại ô tô con pick-up hay ô tô tải pick-up cabin đơn, cabin kép.

Đối chiếu với quyết định 01/2026 của UBND TP Hà Nội, dòng ô tô con pick-up được xếp vào nhóm ô tô con, do đó không thuộc diện điều chỉnh của quy định hạn chế đối với xe tải. Trong khi đó, các dòng ô tô tải pick-up cabin đơn và cabin kép được phân loại là xe tải thông dụng, nên chịu sự điều chỉnh của quyết định 01/2026, ông Khang thông tin thêm.

Phần lớn xe bán tải sẽ bị cấm vào nội đô Nếu chiếu theo thông tư hướng dẫn trên, phần lớn các mẫu xe bán tải phổ biến trên thị trường như Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Mazda BT-50, Nissan Navara đều được đăng ký là "xe tải pick-up cabin kép", thuộc nhóm xe tải thông dụng. Như vậy, các dòng xe bán tải này thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định 01/2026. Cụ thể, xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm (6h-9h và 16h-19h30). Trong khi đó, xe có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên chỉ được lưu thông trong khung giờ từ 21h đến 6h sáng hôm sau. Theo thông tư 39/2024 của Bộ Giao thông vận tải (cũ), khối lượng toàn bộ bao gồm trọng lượng xe, người và hàng hóa. Với cách tính này, đa số xe bán tải phổ thông hiện nay đều có khối lượng toàn bộ trên 2 tấn, đồng nghĩa chỉ được phép lưu thông trong khung giờ từ 21h đến 6h.

Tác giả: Phạm Tuấn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ