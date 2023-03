Vụ bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy đá: Kiểm tra nơi ở của mẹ ruột và người tình

Ngày 27/3, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ bé trai 3 tuổi nghi bị bạo hành, nghi bị ép hút ma túy.

Hai người trong clip liên quan đang được công an lấy lời khai, làm rõ là Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình, mẹ ruột bé trai) và Lê Văn Bậm (44 tuổi, chồng hờ của Nguyên).

Công an đưa mẹ bé trai và người tình đến căn nhà ở huyện Hóc Môn để kiểm tra.

Trưa cùng ngày, công an đã đưa hai người này cùng bé trai trở lại căn nhà, nơi họ từng sinh sống ở trong hẻm trên đường Hậu Lân 1 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) để thu thập chứng cứ, phục vụ công tác điều tra.

Ghi nhận, từ đầu hẻm có lực lượng chức năng túc trực, cấm người lạ ra vào và cấm quay phim, chụp hình. Gần 30 phút kiểm tra, công an đưa những người này rời đi.

Một số người dân cho biết, cả 3 người từng sinh sống tại đây và khá khép kín với hàng xóm xung quanh.

Một số người dân cho biết, mẹ bé trai và người tình sống khá khép kín.

Trước đó, tối 24/3, mạng xã hội lan truyền nhiều clip về một bé trai 3 tuổi bị một người đàn ông xăm kín người hành hạ, nghi ép hút ma túy đá.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Bậm và Nguyên là người xuất hiện trong clip nên truy tìm. Chiều 26/3, lực lượng chức năng đã tìm thấy cả hai và đưa về trụ sở để làm việc.

Bước đầu, Bậm và Nguyên khai là đùa giỡn chứ không có ý định làm hại đến bé trai.

Trong khi đó, anh T.M.T. (31 tuổi, ngụ quận Tân Bình, cha của bé trai) trình báo với công an rằng, năm 2018, anh và chị Nguyên kết hôn, có với nhau hai người con. Bé gái tên A.N. (5 tuổi), bé trai tên A.T. (3 tuổi).

Năm 2021, do mâu thuẫn, chị Nguyên đưa hai đứa con ra ngoài ở rồi sống chung với Bậm. Tháng 12/2022, anh T. biết chị Nguyên có sử dụng ma túy nên đón con gái về nuôi, còn con trai do chị Nguyên chăm sóc.

Ngày 22/3, anh T. hỏi chị Nguyên để mượn điện thoại về bán hàng trên mạng xã hội và được đồng ý.

Xe của lực lượng chức năng có mặt tại khu vực mẹ của bé trai cùng người tình sinh sống.

Sau đó, anh T. phát hiện các đoạn clip anh Bậm và chị Nguyên cho con trai sử dụng vật bình "đập đá" nên tải về. Tối ngày 24/3, anh T. đăng thông tin, hình ảnh lên trang Facebook cá nhân.

Anh T. cho rằng, các clip này được quay từ nhiều tháng trước vì trong video có xuất hiện con gái và do thấy Facebook của chị Nguyên ghi địa chỉ ở huyện Hóc Môn nên nghĩ sự việc diễn ra tại đây.

Vụ việc đang được công an xác minh, điều tra, xử lý.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: Báo Tiền Phong