Vụ bé 5 tuổi bị xe tải đ.â.m t.ử v.o.n.g: Tạm giữ 2 xe ô tô

Theo đó,sáng ngày 19/11, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, liên quan đến vụ tai nạn làm cháu bé 5 tuổi bị ô tô tải tông tử vong xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn xóm 1, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, cơ quan Công an đã tạm giữ các phương tiện liên quan.

“Đây là các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn nên chúng tôi đã tạm giữ để điều tra làm rõ nguyên nhân. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc đối với những vụ tai nạn thương tâm như thế này. Hiện các đơn vị đang tập trung làm rõ ”, một cán bộ Công an huyện Anh Sơn cho biết.

Hình ảnh bé 5 tuổi qua đường để vào nhà sau khi xuống từ xe đưa đón. Ảnh cắt từ Clip

Qua xác minh được biết, cháu bé xấu số tên là N.T.K.N (5 tuổi) trú xóm 1, xã Cao Sơn, hiện đang theo học tại Trường Mầm non Cao Sơn. Trao đổi với cô giáo Trần Kim Thoa, Hiệu trưởng Trường mầm non xã Cao Sơn, được biết, xe ô tô chở các em học sinh là do các phụ huynh hợp đồng để đưa đón các em.

“Sự việc xảy ra với học sinh của trường chúng tôi là một mất mát và đau lòng. Sáng nay nhà trường có mặt ở gia đình cháu để thăm hỏi động viên, chia buồn với gia đình cháu”, cô Thoa thông tin.

Cũng theo cô Thoa, đối với xe ô tô hợp đồng chở các cháu không phải do nhà trường hợp đồng, mà do các gia đình tự thuê để đưa đón các em. Riêng Trường mầm non Cao Sơn có 280 em học sinh theo học tại đây, nhà trường nhận trẻ buổi sáng và trả trẻ cuối buổi chiều.

Trong khi đó, trao đổi với ông Đoàn Văn Thanh, Trưởng phòng GDĐT huyện Anh Sơn cho biết, vụ việc là mất mát lớn cho gia đình và ngành giáo dục của huyện. Sau vụ việc, chúng tôi đã có văn bản yêu cầu các trường trên địa bàn kiểm tra, rà soát với về các phương tiện đưa đón.

“Liên quan đến nhà xe đưa đón tại Trường MN Cao Sơn, qua nắm bắt cho thấy, việc thuê xe để đưa đón các cháu do một nhóm phụ huynh hợp đồng với nhà xe. Và hiện nay, ngoài Trường MN xã Cao Sơn còn có 2 trường MN tại xã Cẩm Sơn và xã Long Sơn cũng có xe đưa đón theo dạng này", ông Thanh cho biết thêm.

Khi được hỏi, liệu các xe này có đủ điều kiện đưa đón học sinh, ông Thanh cho rằng, nội dung này cần được cơ quan chức năng làm rõ. “Tuy nhiên, qua theo dõi thì chúng tôi thấy các nhà xe đủ điều kiện”, ông Thanh thông tin.

Trao đổi với PV báo Đại Đoàn Kết chiều ngày 19/11, ông Hoàng Quyền, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn cho biết, hiện chúng tôi đã giao cho Phòng GDĐT huyện có văn bản thông báo với các nhà trường có xe đưa đón để rà soát, kiểm tra.

Trước đó, báo Đại Đoàn Kết đã thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h15 ngày 18/11, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xóm 1, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.

Cụ thể, sau giờ tan trường, xe đưa đón học sinh của Trường Mầm non xã Cao Sơn chở học sinh về trả cho các gia đình. Khi xe đến địa bàn xóm 1, cháu K.N xuống xe và chạy từ bên này sang bên kia đường để vào nhà. Cùng lúc này, ô tô tải lao tới tông trúng. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận được thông tin, lãnh đạo UBND xã Cao Sơn, Trường mầm non xã Cao Sơn, lực lượng Cảnh sát giao thông đường Hồ Chí Minh đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: Bắc Vũ

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết