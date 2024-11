Vụ bé 5 tuổi bị xe tải đâm tử vong: Tài xế xe đưa đón nói gì?

Chiều ngày 19/11, sau 1 ngày xảy ra sự việc đau lòng khiến 1 cháu gái 5 tuổi bị tử vong do bị xe tải tông trúng. Tài xế xe đưa đón đã trả lời báo chí.

Cụ thể, tài xế lái xe đưa đón học sinh là anh Cao Đức Cường trú tại thôn 1, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) thông tin, hôm xảy ra sự việc xe anh chở tổng số 42 học sinh, trong đó có 28 học sinh tiểu học, còn lại là mầm non, do phụ huynh tự hợp đồng với nhà xe.

Anh Cường thông tin thêm, mỗi ngày xe anh sẽ đưa đón 4 chặng gồm: Sáng đi trưa về, đầu giờ chiều đi chiều tối đón về, với giá 400.000 đồng/cháu/tháng. Theo quy trình, ở chiều trả học sinh, xe tôi khi di chuyển đến cổng nhà các cháu, sẽ có phụ huynh, người nhà ra đón trẻ.

Riêng gia đình bé L.T. K.N. (cụ thể là bà nội cháu - nạn nhân của vụ tai nạn) có hợp đồng với nhà xe đưa đón 4 trẻ (gồm 2 cháu ngoại, 2 cháu nội) đi học hằng ngày.

Bà nội ôm cháu bé sau khi xảy ra sự việc. Ảnh cắt từ clip

"Hôm xảy ra sự việc (chiều 18/11), 2 cháu ngoại được mẹ đón ở trường để đi chúc mừng ngày 20/11, nên tôi chỉ chở cháu N. và một bé khác về. Khi xe đến đối diện ngõ, bà nội cháu K.N. đã chờ sẵn, đứng ngay cửa xe để đón các cháu như thường lệ. Lúc đó, một cháu xuống trước, đã chạy về nhà, còn bé N. đứng gần đầu xe", anh Cường nhớ lại.

Lúc này, bà nội cháu N. nán lại chờ đón 2 cháu ngoại. Tuy nhiên, tôi bảo là 2 cháu đã được mẹ đón ở trường. "Trong lúc tôi đang nói chuyện với bà, bất ngờ cháu N. nhìn thấy chị đứng phía bên kia đường nên tự chạy qua đường về nhà và bị xe tải tông trúng. Bà nội cháu N. hoảng hốt bế cháu vào trong nhờ người đưa đi cấp cứu nhưng cháu bé không qua khỏi", anh Cường thông tin.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Cao Sơn cho biết, sự việc là một mất mát cho gia đình, nhà trường cũng như chính quyền địa phương. "Với xe đưa đón của anh Cường theo tôi được biết thì nhà xe này được người dân một số xóm trong xã hợp đồng để chở con em họ đi học hơn một năm nay. Anh Cường và gia đình cháu K.N đều trú cùng xóm", ông Sơn nói.

Trước đó, báo Đại Đoàn Kết đã thông tin vào khoảng 17h15 ngày 18/11, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xóm 1, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm một học sinh 5 tuổi bị tử vong.

Cụ thể, sau giờ tan trường, xe đưa đón học sinh chở các cháu về trả cho các gia đình. Khi xe đến địa điểm nói trên, cháu L.T.K.N. (5 tuổi) xuống xe và chạy qua đường để vào nhà. Cùng lúc này, ô tô tải lao tới tông cháu bé tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Anh Sơn đã tạm giữ các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Bắc Vũ

Nguồn tin: daidoanket.vn