Vụ 64 người ngộ độc tại Nghệ An: Tiệm bánh mì bị xử phạt 18 triệu đồng

Theo ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Diễn Châu cho biết, tiệm bánh mì Q. bị xử phạt do vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến và kinh doanh đồ ăn phục vụ khách hàng.

Trước đó, tại khu vực xã Diễn Châu vụ việc nhiều người xuất hiện các triệu chứng như, nôn ói và tiêu chảy sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì Q. đã gây xôn xao dư luận. Nhiều trường hợp phải nhập viện để điều trị và theo dõi sức khỏe.

Thống kê, tổng cộng có 64 người có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc sử dụng bánh mì tại cơ sở này. Ngay sau khi xảy ra sự việc, ngành y tế cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, đồng thời yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động nhằm phục vụ công tác điều tra.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, trong 7 mẫu thực phẩm được kiểm tra có 5 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella, gồm pate, thịt nướng, xúc xích, ruốc bông và củ cải muối. Hai mẫu còn lại là giò lợn và tương cà không phát hiện vi khuẩn này.

Theo ngành y tế, vi khuẩn Salmonella là tác nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm đường ruột. Cơ quan chuyên môn nhận định nguồn lây nhiễm ban đầu nhiều khả năng xuất phát từ pate và thịt nướng, sau đó lây lan sang các thực phẩm khác do tình trạng nhiễm chéo trong quá trình chế biến.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn