Vụ 147 điểm 10 môn toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang: Giám thị đến từ 3 trường khác

Trường THPT chuyên Tuyên Quang - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Ông Lê Thành Tuyên - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang - cho biết trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang có 328 thí sinh dự thi. Hầu hết là học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Giám thị coi thi tốt nghiệp đến từ các trường khác

Theo ông Tuyên, học sinh học tại trường nào sẽ được thi tại điểm thi đó, chỉ những điểm thi ít thí sinh mới gộp một số trường vào một điểm thi.

Đoàn giám thị coi thi tại điểm thi này là các giáo viên đến từ 3 trường khác, không có giáo viên của trường được phân công ở lại coi thi. Tại điểm thi, chỉ có thư ký và hiệu phó hoặc hiệu trưởng ở lại điểm thi làm phó trưởng điểm thi.

"Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh. Sở đang chờ đợi kết luận của cơ quan chức năng về vụ việc để đưa ra phương hướng xử lý. Sau khi các cơ quan phối hợp làm việc và đưa ra kết quả, sở sẽ cung cấp các số liệu cho báo chí.

Những thông tin xôn xao trên mạng là điều không ai mong muốn", ông Tuyên nói.

Theo thống kê trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Tuyên Quang có 154 điểm 10 môn toán trên tổng số 17.589 thí sinh dự thi môn toán. Tổng điểm 10 môn toán của cả nước là 4.028.

Đáng chú ý, thống kê có tới 147 bài thi đạt điểm 10 toán tại tỉnh Tuyên Quang là học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang, chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh. 7 điểm 10 còn lại xuất hiện rải rác ở một số số báo danh khác, trong đó chỉ 3 học sinh Trường THPT chuyên Hà Giang đạt điểm 10 toán.

Năm nay Trường THPT chuyên Tuyên Quang có hơn 320 học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngoài 147 học sinh của trường đạt điểm 10 tuyệt đối môn toán, hầu hết các học sinh còn lại đều đạt điểm 9; 9,25; 9,75. Thí sinh đạt điểm dưới 8 rất ít và chỉ có 1 thí sinh đạt điểm 7.

Theo thống kê, điểm trung bình môn toán thi tốt nghiệp THPT của hơn 320 học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang khoảng 9,58/10. Mức điểm này cao hơn điểm toán nhiều trường chuyên ở Hà Nội khoảng từ 1 điểm.

Có 35 học sinh lớp chuyên toán

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 3-7, bà Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang - cho biết trong số các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT của trường năm nay chỉ có 35 học sinh lớp chuyên toán. Số thí sinh còn lại học chuyên lý, hóa, văn, sử, tiếng Anh, tin học, 1 lớp bán chuyên, không có lớp chuyên địa.

Với điểm trung bình môn toán cao vượt trội, bà Hằng cho rằng thời gian qua nhà trường đã hỗ trợ học sinh ôn tập kỹ lưỡng, tổ chức các lần thi thử riêng của trường để học sinh làm quen cấu trúc đề thi. Tuy nhiên các lần thi thử thí sinh chưa đạt điểm cao như lần thi chính thức, do còn học sinh chủ quan.

Với học sinh lớp chuyên văn, sử, đạt điểm cao môn toán, bà Hằng nói "không quá bất ngờ" vì các em đều đã được ôn tập kỹ.

Bà Hằng cho biết năm ngoái, điểm trung bình môn toán thi tốt nghiệp của trường ở mức hơn 8.

Điểm thi toán của Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua rà soát, bộ nhận thấy kết quả thi môn toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ. Do đó ngày 2-7, đoàn công tác của bộ phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, rà soát theo đúng quy chế thi tốt nghiệp THPT. Việc kiểm tra, rà soát được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, toàn diện, bảo đảm đánh giá đúng bản chất sự việc. Trường hợp phát hiện vi phạm (nếu có) sẽ được xử lý theo đúng quy định. Khi có kết quả kiểm tra, rà soát, bộ sẽ kịp thời thông tin để các cơ quan báo chí và Nhân dân được biết.

Tác giả: Nguyên Bảo

Nguồn tin: tuoitre.vn