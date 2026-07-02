Môn địa lý từ hơn 6.900 điểm 10 chỉ còn 56, giáo viên cho rằng học sinh bị động vì đề thi

Thí sinh TP.HCM dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, môn địa lý có hơn 443.000 thí sinh dự thi. Điểm trung bình môn này là 5,1; hơn 47% thí sinh đạt điểm dưới 5; hơn 14,4% thí sinh đạt từ 7 trở lên; 2 thí sinh bị 0 điểm. Ngưỡng có nhiều thí sinh đạt được nhất là 6 điểm.

Điều đáng nói, trong khi số thí sinh dự thi chỉ giảm khoảng 30.000, năm nay số điểm 10 môn địa giảm từ hơn 6.900 còn 56.

Ngày 1-7, Tuổi Trẻ Online ghi nhận nhiều ý kiến từ giáo viên, học sinh cũng như các diễn đàn giáo viên trên mạng xã hội cho rằng giảm "sốc" điểm 10 và điểm thi môn địa thấp do cấu trúc quá xa so với năm 2025.

Theo tổ trưởng tổ địa lý một trường THPT ở phường trung tâm TP.HCM, dù đề địa có những điểm sáng tích cực, khích lệ tư duy, bám sát năng lực thực tiễn, phân hóa tuyển sinh cao nhưng khi phân tích, đối chiếu sâu cấu trúc, nội dung đề thi tốt nghiệp năm 2026 so với năm 2025 (dựa trên mã đề 0901) quá khoảng cách, dẫn đến nhiều điểm thấp, giảm sâu điểm 10.

"Thứ nhất, đề thi thay đổi quá lớn về cấu trúc khi thiếu "bước đệm" tâm lý, Bộ Giáo dục và Đào tạo không công bố đề thi minh họa cho năm 2026, cùng với chủ trương ôn tập trước đó chủ yếu nhấn mạnh vào chương trình lớp 12. Nhưng cơ cấu đề ra quá đột ngột.

Ví dụ câu hỏi lý thuyết lớp 12 bị kéo giảm từ 17 câu (năm 2025) xuống chỉ còn 9 câu. Khoảng trống còn lại được lấp đầy bằng kiến thức lớp 10, lớp 11 và đặc biệt là 4 câu hỏi thuộc các chuyên đề chuyên sâu.

Ở dạng kỹ năng như nhận xét biểu đồ, xử lý số liệu… không lồng ghép câu hỏi vận dụng kiến thức lớp 12, đề thi mất hoàn toàn địa lý tự nhiên Việt Nam và vùng kinh tế để nhường chỗ cho địa lý tự nhiên lớp 10, 11. Sự thay đổi này khiến cả thầy và trò rơi vào thế bị động, ôn tập không kịp trở tay, dẫn đến học sinh thi điểm thấp", vị này nói.

Trong khi đó em Nguyễn Thị An (học sinh Trường THTP Trưng Vương, phường Sài Gòn, TP.HCM) chia sẻ em kỳ vọng mình được 8-9 điểm địa, nhưng kết quả chỉ được 5 điểm.

Vẫn còn buồn khi nhắc đến đề thi địa lý, An nói: "Các chuyên đề học tập như Đông Nam Á, Cách mạng công nghiệp 4.0, Thiên tai, Làng nghề… là phần tự chọn và không phải trường học nào, học sinh nào chọn thi địa cũng đều được học. Nhưng đề thi có đưa nội dung này vào và thí sinh bị bất lợi".

Trên các diễn đàn giáo dục, nhiều giáo viên địa lý cả nước cũng chia sẻ những góc nhìn riêng khi kết quả môn địa năm nay quá thấp so với các năm, đa phần cho rằng do cấu trúc đề khác năm 2025, học sinh gặp bất lợi.

Thí sinh có 5 ngày nộp đơn phúc khảo, hạn cuối 5-7 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6 với hơn 1,2 triệu thí sinh - đông kỷ lục. Thí sinh làm hai bài thi bắt buộc là toán và văn, cùng hai môn tự chọn trong các môn hóa, sinh, sử, lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ, ngoại ngữ (7 thứ tiếng). Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi biết điểm thi, thí sinh có 5 ngày để nộp đơn phúc khảo, hạn cuối là ngày 5-7. Từ ngày 2-7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kéo dài đến 17h ngày 14-7. Điểm chuẩn đại học và kết quả đại học của thí sinh được công bố sau 17h ngày 9-8.

Tác giả: Thảo Thương

Nguồn tin: tuoitre.vn