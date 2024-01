Vợ tử vong, chồng nguy kịch trong nhà khóa trái cửa

Ngày 24/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Tân An (huyện Càng Long). Cơ quan điều tra đã phân công cán bộ canh giữ đối với Nguyễn Minh Phong (SN 1981, ngụ xã Tân An, huyện Càng Long) đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Theo kết quả điều tra, Phong và chị N.V.P. (SN 1981, ngụ cùng địa phương) từng là vợ chồng. Cuối năm 2023, cả hai ly hôn theo quyết định của tòa án.

Người thân tiến hành lo hậu sự cho nạn nhân.

Cả 2 có con chung là cháu N.H.Ph. (SN 2007). Sau ly hôn, chị P. thuê nhà trọ sống riêng. Hằng ngày, Ph. ăn uống tại nhà cha ruột, đến tối về ngủ với mẹ ở nhà trọ gần đó.

Trưa 23/1, Ph. tan học về nhà trọ của mẹ thì thấy đóng cửa nên đến nhà cha ruột. Khoảng 50 phút sau, Ph. về đến nhà thì thấy cửa khóa trái bên trong. Ph. và hàng xóm đã gọi nhiều lần nhưng không có người trả lời. Cả 2 phát hiện có mùi thuốc trừ sâu nên tri hô hàng xóm đến cạy cửa.

Thời điểm đó, chị P. và chồng cũ đang nằm bất tỉnh trong phòng ngủ. Chị P. đã tử vong, còn Phong bị thương nặng do vết thương vùng cổ và bụng.

Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện gần đó có con dao Thái Lan. Phong được đưa đi cấu cứu trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Còn nạn nhân P. tử vong do thủng phổi, thủng tim, mất máu cấp, suy hô hấp cấp.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân