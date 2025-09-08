Vỏ nhôm "rẻ tiền" trên iPhone 17 Pro lại tốt hơn vỏ titan gấp 33 lần ở điểm này

Chỉ còn chưa đầy 48 tiếng nữa là đến sự kiện ra mắt iPhone 17 được mong chờ nhất năm, một tin đồn "bom tấn" từ Bloomberg bất ngờ xuất hiện, cho rằng Apple có thể sẽ thực hiện một thay đổi không tưởng khi loại bỏ khung titan cao cấp trên dòng Pro để quay trở lại với vỏ nhôm. Nghe có vẻ như một bước lùi, nhưng đây lại có thể là nước cờ cao tay nhất của Apple vì hiệu năng.

Apple nói lời chia tay với vỏ titan trên dòng iPhone 17 Pro.

Sau hai thế hệ sử dụng titan trên iPhone 15 Pro và iPhone 16 Pro, người dùng đã mặc định đây là vật liệu cao cấp nhất. Do đó, thông tin về việc iPhone 17 Pro và Pro Max sẽ quay lại với khung nhôm khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Tuy nhiên, lý do đằng sau sự "hạ cấp" đầy bất ngờ này lại hoàn toàn hợp lý.

Vấn đề cố hữu của titan chính là khả năng dẫn nhiệt rất kém, nói cách khác, nó "nhốt" nhiệt lại bên trong thay vì giúp máy nguội đi. Đây là một thách thức lớn khi con chip A-series ngày càng mạnh mẽ và tỏa nhiều nhiệt hơn.

Lời giải cho bài toán này chính là nhôm. Theo các phân tích kỹ thuật, nhôm có khả năng dẫn nhiệt tốt hơn tới 33 lần so với titan. Sự vượt trội này là cực kỳ quan trọng, đặc biệt khi có tin đồn iPhone 17 Pro sẽ được trang bị hệ thống tản nhiệt bằng buồng hơi (vapor chamber) lần đầu tiên. Hệ thống tản nhiệt tiên tiến này sẽ trở nên vô dụng nếu khung máy không thể đưa nhiệt lượng ra ngoài một cách hiệu quả.

Nói một cách đơn giản, để "ghìm cương" con chip A19 Pro siêu mạnh và giữ cho máy luôn mát mẻ, Apple cần một bộ khung có khả năng tản nhiệt tốt nhất có thể, và nhôm chính là lựa chọn lý tưởng. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhôm cũng giúp giảm chi phí sản xuất và có lợi hơn cho môi trường.

Chip A19 Pro mạnh mẽ cần được tản nhiệt tốt hơn, Apple đã chọn vỏ nhôm.

Tất cả những bí ẩn này sẽ sớm có lời giải đáp. Cả thế giới đang đếm ngược đến sự kiện Awe Drop của Apple vào ngày 9/9 tới đây. Liệu Apple có thực sự "hy sinh" vẻ sang trọng của titan để đổi lấy hiệu năng đỉnh cao? Câu trả lời sẽ sớm được tiết lộ.

Tác giả: Bạch Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn