15 tỉnh, thành thí điểm sáp nhập trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 4/7 cho biết 5 thành phố trong diện thí điểm là Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đồng Nai và Huế.

8 tỉnh còn lại trong danh sách gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Đăk Lăk, Lâm Đồng.

Thời gian thí điểm từ 1/7 tới trước 30/8 năm nay. Sau đó, Bộ và các địa phương sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai trên cả nước. Quá trình sắp xếp sẽ hoàn thành trước 30/4/2027, với mục tiêu giảm ít nhất 30% trường công lập hiện có.

Học sinh trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, TP HCM, tháng 9/2023. Ảnh minh họa: Quỳnh Trần

Trước đó, trong công văn hướng dẫn gửi các địa phương, Bộ đánh giá nhiều trường học có quy mô nhỏ, manh mún, chưa phù hợp với không gian phát triển và quy mô dân số. Cơ quan này cho rằng còn dư địa để tiếp tục sắp xếp, nhằm chuyển mạnh từ tư duy "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục", nâng cao chất lượng.

Bộ nhấn mạnh việc sắp xếp gắn với tinh gọn đầu mối, giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy. Ngoài ra, Bộ thí điểm mô hình một trường chính có các phân hiệu, điểm trường; hợp nhất nhiều đầu mối quản lý để hình thành các cơ sở giáo dục quy mô lớn...

Việc sắp xếp phải phù hợp với thực tế địa phương, đảm bảo tính ổn định, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến dạy và học, tâm lý học sinh, thầy cô và phụ huynh; không sắp xếp trường mầm non với phổ thông, giữa phổ thông với trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, giữa trường chuyên biệt với đại trà.

Theo các thống kê, cuối năm học 2023-2024, cả nước có hơn 15.000 trường mầm non. Số trường tiểu học và THCS lần lượt khoảng 12.000 và 10.700, nhóm THPT có 2.980 trường, còn trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên khoảng 600.

Đến 30/6, các địa phương đã giảm 586 trường công, 709 vị trí lãnh đạo quản lý (hiệu trưởng, hiệu phó). Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc tinh giản áp dụng với trường có quy mô nhỏ, phân tán, hoạt động không hiệu quả, các điểm trường lẻ không đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu..., không ảnh hưởng hay gây gián đoạn hoạt động dạy học.

Tác giả: Thanh Hằng

Nguồn tin: vnexpress.net