Hơn 3,55 triệu người lĩnh lương hưu mới

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết số tiền chi trả tăng hơn 1.800 tỷ đồng so với kỳ tháng 6. Trong đó, hơn 3,3 triệu người nhận tiền qua tài khoản ngân hàng với hơn 22.900 tỷ đồng; 226.000 người nhận tiền mặt qua chi trả tại nhà với kinh phí gần 1.400 tỷ đồng.

Tiền chi trả chia hai đợt với người nhận qua tài khoản nhằm đối chiếu dữ liệu và xử lý giao dịch an toàn. Đợt đầu ngày 1/7, thực hiện tại 23 tỉnh thành; đợt hai ngày 2/7 tại các địa phương còn lại gồm Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Với người nhận bằng tiền mặt, thời gian chi trả do từng địa phương quyết định sau khi hoàn tất chuyển tiền qua tài khoản. Cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương kết hợp bưu điện thông báo lịch đến người thụ hưởng.

Người cao tuổi Hà Nội đi làm thủ tục gia hạn ủy quyền nhận lương hưu, tháng 6/2026. Ảnh: Thu Hương

Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH cho thấy cả nước có hơn 11.500 người hưởng 20 triệu đồng mỗi tháng trở lên; gần 418.500 người hưởng 10 đến dưới 20 triệu đồng; 1,063 triệu người hưởng 6 đến dưới 10 triệu đồng; 1,347 triệu người hưởng 3 đến dưới 6 triệu đồng; 144.850 người hưởng 2,34 đến dưới 3 triệu đồng và gần 419.400 người hưởng dưới 2,34 triệu đồng - tương đương mức lương cơ sở.

Tác giả: Hồng Chiêu

Nguồn tin: vnexpress.net