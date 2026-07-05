Linh cảm của người mẹ trước khi nhà sư bị cậu bé lái xe tông chết

Nhà sư Khamsing Chailert, 41 tuổi, là một trong số 10 nhà tu hành bị cậu bé 11 tuổi điều khiển xe bán tải tông chết trong lúc đang trên đường hành hương ở tỉnh Mukdahan, đông bắc Thái Lan, hôm 2/7.

Bà Panja, mẹ của sư Khamsing, ngày 4/7 kể rằng ông đã được thọ giới vào năm ngoái. Trước khi xuất gia, sư Khamsing từng bị một tai nạn nghiêm trọng, tới mức một số bộ phận và chức năng cơ thể không thể trở lại bình thường.

Theo bà Panja, sư thầy Yongyuth, người có mối quan hệ thân thiết với con trai bà, đã xin gia đình cho sư Khamsing được xuất gia và hứa sẽ chăm sóc ông.

Nhà sư Khamsing Chailert và mẹ. Ảnh: Khaosod English

Bà Panja kể rằng khi đó rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con trai, nhưng bản thân sư Khamsing cũng muốn xuất gia nên bà đã đồng ý. Sau khi xuất gia, sư thầy Khamsing và Yongyuth thường cùng nhau tham gia các chuyến hành hương tới nhiều nơi và đều trở về an toàn.

Tuy nhiên, trước chuyến hành hương định mệnh, sư Khamsing về nhà thăm mẹ ở tỉnh Khon Kaen và nói rằng ông sẽ tới một ngôi chùa ở tỉnh Ubon ‌Ratchathani lân cận trước khi trở về cho mùa an cư kiết hạ.

An cư kiết hạ là khoảng thời gian ba tháng mùa mưa khi các tu sĩ Phật giáo tập trung tại một ngôi chùa để tĩnh tâm, tu học và không ra ngoài nhằm tránh giẫm đạp lên côn trùng hay hoa màu.

"Tôi khi đó có linh cảm không lành nên đã hỏi con rằng 'Con có thể ở lại không?'. Con trai tôi trả lời rằng 'Con sẽ không sao đâu mẹ'. Sau đó, con tôi không nói gì thêm và bắt đầu chuyến hành hương", bà Panja kể lại.

Bà cho biết bà rất sốc khi nghe tin con trai mình gặp tai nạn. Bà cảm thấy choáng váng và đã nhờ chồng gọi cho sư Yongyuth, nhưng không ai trả lời. Sau đó, bà biết được rằng sư Yongyuth cũng bị thương trong vụ tai nạn.

Hiện trường vụ bé trai tông xe vào nhóm nhà sư ở tỉnh Mukdahan phía đông bắc Thái Lan ngày 2/7. Ảnh: AFP

Một người cháu trai đi cùng đoàn hành hương sau đó kể lại với gia đình rằng anh đã cố gắng đỡ sư Khamsing sau vụ tai nạn, nhưng nhà sư đã không qua khỏi.

Bà Panja kể vào đêm sau vụ tai nạn, chó ở chùa tru lên suốt đêm, khiến bà tin rằng linh hồn sư Khamsing có thể đã quay về chùa. Bà cầu mong con ra đi thanh thản và tới nơi tốt đẹp hơn.

Kết quả điều tra sơ bộ của cảnh sát Thái Lan cho thấy cậu bé 11 tuổi đã lén lên chiếc xe bán tải của gia đình mà không được bố mẹ cho phép, điều khiển xe chạy khoảng 10 km trước khi mất lái và gây ra thảm kịch. Theo luật Thái Lan, cậu bé sẽ không bị truy cứu hình sự, nhưng bố mẹ cậu vẫn phải chịu trách nhiệm.

Tác giả: Ngọc Ánh

Nguồn tin: vnexpress.net