Từ 1-7, người thân, bạn bè đến nhà ở qua đêm phải khai báo lưu trú

Cán bộ công an kiểm tra lưu trú tại một căn hộ - Ảnh: Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội

Từ ngày 1-7, quy định mới về trách nhiệm thông báo lưu trú chính thức có hiệu lực theo Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự.

Trong đó, luật đã sửa đổi, bổ sung Điều 30 của Luật Cư trú năm 2020 về trách nhiệm thông báo lưu trú.

Theo quy định mới, khi có người lưu trú qua đêm tại nơi cư trú của mình, thành viên hộ gia đình có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Quy định này cũng áp dụng với người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện được sử dụng làm nơi lưu trú qua đêm, Người quản lý các cơ sở lưu trú khác như ký túc xá, căn hộ dịch vụ...

Luật cũng quy định rõ trách nhiệm trong trường hợp người đến lưu trú tại nhà riêng, nhưng chủ nhà hoặc thành viên hộ gia đình không có mặt tại nơi ở thì người đến lưu trú sẽ phải thực hiện việc thông báo lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Nội dung thông báo về lưu trú phải gồm, họ và tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người lưu trú, lý do, thời gian, địa chỉ lưu trú.

Việc thông báo phải thực hiện trước 23h của ngày bắt đầu lưu trú. Nếu người đến lưu trú sau 23h thì sẽ phải thông báo trước 8h ngày hôm sau.

Người có trách nhiệm thông báo lưu trú có thể thực hiện trực tiếp tại cơ quan công an nơi có địa điểm lưu trú hoặc khai báo trực tuyến qua ứng dụng VNeID theo hướng dẫn.

Nếu khai báo qua VNeID, người dân đăng nhập ứng dụng, sau đó chọn mục "thủ tục hành chính" rồi chọn "thông báo lưu trú".

Tiếp đến chọn "tạo yêu cầu" và điền đầy đủ các thông tin. Trong đó có chọn loại hình cơ sở cư trú như hộ gia đình, nhà trọ, cơ sở lưu trú du lịch và tên cơ sở cư trú.

Sau đó chọn, "thêm người lưu trú" và điền đầy đủ thông tin của người lưu trú. Nếu người thông báo đồng thời là người lưu trú, hệ thống sẽ tự động điền. Cuối cùng bấm "lưu và gửi yêu cầu".

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: tuoitre.vn