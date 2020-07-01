Thị trưởng bị nghi dàn dựng bắt cóc để biển thủ hơn 2 triệu USD

Cơ quan công tố Mexico ngày 18/6 phát lệnh triệu tập Nancy Napoles Pacheco, thị trưởng thành phố Tenancingo, để lấy lời khai với cáo buộc "dàn dựng một vụ bắt cóc".

Theo hồ sơ điều tra, bê bối bắt nguồn từ thông báo ngày 31/5 rằng bà Napoles bị một nhóm tay súng ép lên xe và bắt cóc. Lực lượng an ninh lập tức triển khai chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn tại khu vực phía nam bang Mexico.

Trong thời gian bị giam giữ, bà Napoles đã liên lạc với lực lượng an ninh, khẳng định mình đang bị bắt giữ trái ý muốn, nhưng lại đề nghị không can thiệp trực tiếp để đảm bảo an toàn cho bản thân. Những kẻ bắt cóc yêu cầu khoản tiền chuộc 40 triệu peso (khoảng 2,3 triệu USD) và đe dọa tính mạng của bà cùng gia đình nếu yêu cầu không được đáp ứng.

Nancy Napoles Pacheco, thị trưởng thành phố Tenancingo. Ảnh: AD Noticias

Vài giờ sau, giới chức an ninh Mexico thông báo thị trưởng Tenancingo đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ và được tìm thấy an toàn tại thành phố Joquicingo. Bà được đưa về nhà dưới sự bảo vệ của lực lượng an ninh.

Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó phát hiện nhiều điểm bất nhất trong lời khai của bà và những người liên quan. Các công tố viên cho biết lời khai của ba nghi phạm bị bắt, cùng dữ liệu thu thập từ camera giám sát và theo dõi liên lạc điện thoại, cho thấy vụ bắt cóc có thể đã được dàn dựng từ trước.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, những người tham gia thực chất muốn tạo lý do hợp pháp để giải trình cho khoản tiền công đã bị biển thủ trước đó, biến chúng thành tiền chuộc. Cơ quan điều tra cho rằng chồng và em rể của bà Napoles là những người lên kế hoạch cho vụ "bắt cóc giả".

Theo công tố viên, một nhân chứng tình cờ chứng kiến cảnh nữ thị trưởng bị ép lên xe đã sớm trình báo cảnh sát, khiến lực lượng chức năng mở cuộc tìm kiếm nhanh hơn dự tính của gia đình Napoles.

Cơ quan công tố nghi ngờ thị trưởng Napoles cũng có vai trò tổ chức vụ bắt cóc giả, song nhấn mạnh tòa án sẽ là cơ quan quyết định có đủ bằng chứng để kết luận trách nhiệm của bà hay không.

Bà Napoles bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng sự việc đang bị "chính trị hóa". Hiện chưa có lệnh bắt đối với bà, song chồng và em rể của nữ thị trưởng đã bỏ trốn.

Bà Napoles là thành viên đảng cầm quyền Morena của Tổng thống Claudia Sheinbaum, người nhiều lần khẳng định chống tham nhũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ Mexico.

Tác giả: Thanh Danh

Nguồn tin: vnexpress.net