Vỡ hồ chứa trên núi ở Lâm Đồng, nhiều người bị cuốn trôi

Khoảng 20h, người dân khu vực rẫy phía chân núi nghe tiếng nổ lớn, sau đó thấy nước từ trên cao đổ mạnh xuống các rẫy và nhà dân. Nhiều người bỏ chạy ra khu vực đường lộ cao hơn để thoát thân.

"Tôi đang canh rẫy táo thì nghe tiếng nổ, đoán chắc là vỡ đập của ông Tính trên núi nên vội vàng bỏ chạy thoát thân", ông Toán, một nông dân địa phương, nói.

Người dân tập trung tìm người bị nước cuốn mất tích sau vụ vỡ hồ tại Tuy Phong. Video: Người dân cung cấp

Sự cố khiến ba người gồm cha mẹ và bé gái 13 tuổi ở trong nhà cách khu vực chân núi khoảng 4 km, gần cầu tràn, bị nước băng xuống cuốn trôi. Hai người lớn bám vào cành cây sau đó được người dân và lực lượng của xã giải cứu trong đêm. Rạng sáng 2/10, thi thể bé gái được tìm thấy cách nhà khoảng 600 m.

Ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong, cho biết sự cố xảy ra tại hồ chứa trên núi của Công ty Trang trại Việt, do ông Trần Quang Tính làm chủ. Hiện, chưa thể xác định chính xác số lượng nạn nhân.

Chính quyền xã đang ghi nhận thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vị trí hồ chứa trên núi ở xã Tuy Phong. Đồ họa: Hoàng Khánh

Ngoài lực lượng tại chỗ, đêm 1/11, đội tình nguyện gồm xe cứu thương 0 đồng và xe chở canô cũng đã xuất phát từ Phan Thiết ra Tuy Phong hỗ trợ chính quyền xã ứng cứu.

Xã Tuy Phong được sáp nhập từ hai xã Phong Phú và Phan Dũng. Vị trí xảy ra sự cố thuộc địa bàn xã Phong Phú cũ, cách Phan Thiết hơn 120 km. Khu Trang Trại Việt nằm trên cao, phía trên khu dân cư và rẫy vườn của người dân địa phương.

Những ngày qua, cũng như nhiều địa phương ở Lâm Đồng, xã Tuy Phong và vùng đầu nguồn có mưa lớn. Nước dồn về hệ thống sông suối, hồ chứa địa phương với lưu lượng lớn. Hai hồ Phan Dũng và Sông Lòng Sông đã phải xả lũ để đảm bảo an toàn. Nhiều khu vực sạt lở, nước ngập cao tốc, cát vùi lấp quốc lộ 1 khiến giao thông ách tắc.

Tác giả: Khải Nguyên - Bùi Toàn

Nguồn tin: vnexpress.net