Bão Ragasa: Đài Loan vỡ hồ chứa khiến 14 người chết, Trung Quốc ngập lụt nghiêm trọng

Một người đàn ông đứng gần xe quân sự trên con đường ngập đầy bùn đất do lũ lụt sau siêu bão Ragasa ở Hoa Liên, Đài Loan ngày 24-9 - Ảnh: REUTERS

Ngày 24-9, siêu bão Ragasa - cơn bão nhiệt đới mạnh nhất năm nay tính đến thời điểm này - đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng khi quét qua Philippines, Đài Loan, Hong Kong, Macau và miền nam Trung Quốc, kèm gió giật dữ dội, mưa lớn, lũ lụt và sạt lở.

Theo Reuters, tại Đài Loan, mưa lớn gây lở đất nặng ở huyện Hoa Liên. Một hồ chứa bị vỡ, dòng nước cuốn trôi cầu, cây cối và phương tiện, khiến ít nhất 14 người chết, 124 người mất tích.

Đài Loan đã huy động lực lượng cứu hộ từ nhiều địa phương tới Hoa Liên, trong đó quân đội triển khai 340 binh sĩ hỗ trợ ứng cứu.

Tại thị trấn Quang Phục (huyện Hoa Liên, Đài Loan), các quân nhân đã dùng xe thiết giáp di chuyển trong lớp bùn sâu, gõ cửa từng nhà để phát nước uống và mì ăn liền cho người dân.

Theo số liệu chính quyền, khoảng 5.200 người, chiếm gần 60% dân số thị trấn Quang Phục, buộc phải trú ẩn trên tầng cao trong nhà mình, số còn lại phần lớn phải chuyển tới ở nhờ nhà người thân nơi khác.

Ước tính hồ chứa này tích trữ tới 91 triệu tấn nước - tương đương 36.000 hồ bơi Olympic và ngang một hồ chứa lớn ở miền Nam Đài Loan. Khi bị tràn, nó xả ra khoảng 60 triệu tấn nước, gây ngập lụt nghiêm trọng.

Ở các khu vực khác của Đài Loan cũng đã ghi nhận 6 người bị thương, hơn 100 chuyến bay quốc tế hủy, dịch vụ phà dừng hoạt động, giao thông tê liệt. Cơ sở hạ tầng miền núi hư hại nặng.

Tại Hong Kong, chính quyền phát cảnh báo bão cấp 10 lúc rạng sáng 24-9 (giờ địa phương), theo kênh CNA.

Thành phố mở 49 nơi trú ẩn tạm, tiếp nhận hơn 730 người. Cơ quan quản lý bệnh viện cho biết 13 người bị thương đang được điều trị tại khoa cấp cứu.

Hơn 120 trường hợp cây đổ và vài vụ sạt lở nhỏ được ghi nhận. Ở đảo xa như Lantau - nơi có sân bay quốc tế - lũ lụt lan rộng, sóng biển nhấn chìm bãi biển và thảm thực vật.

Hàng không tê liệt, phần lớn chuyến bay đình chỉ từ tối 23 đến hết ngày 24-9. Hơn 500 chuyến của Cathay Pacific và nhiều chuyến của Hong Kong Airlines bị hủy.

Chính quyền yêu cầu trường học, doanh nghiệp đóng cửa, người dân ở trong nhà. Trước bão, cảnh tượng mua sắm hoảng loạn khiến kệ hàng trống rỗng, giá cả leo thang.

Sóng lớn do siêu bão Ragasa gây lũ lụt bờ biển ở Hong Kong, Trung Quốc tối 23-9 - Ảnh: REUTERS

Nằm cạnh Hong Kong, chính quyền Macau cũng phát cảnh báo bão cấp 10. Các sòng bạc đã đóng cửa khu vực đánh bạc từ tối 23-9. Du khách được yêu cầu ở yên trong khách sạn khi bão quét qua.

Tại Quảng Đông, hơn 770.000 người đã được sơ tán. Chính quyền chuẩn bị lều bạt, giường gấp, thiết bị chiếu sáng và nhu yếu phẩm khẩn cấp. Các thành phố lớn như Quảng Châu, Thâm Quyến, Phật Sơn, Đông Quan, với khoảng 50 triệu dân, đều chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Trường học, dịch vụ vận tải và đường sắt cao tốc đều tạm ngừng. Hàng loạt chuyến bay tại các sân bay lớn ở Quảng Châu, Thâm Quyến bị hủy, trong đó có nhiều chuyến của Singapore Airlines.

Trước đó ngày 22-9, siêu bão Ragasa đã quét qua miền bắc Philippines, đổ bộ đảo Calayan thuộc tỉnh Cagayan (bắc Luzon), gây mưa lớn, lở đất và gió giật mạnh. Ít nhất 3 người chết, hàng nghìn người sơ tán khẩn cấp. Bão quật ngã cây cối, tốc mái nhà, phá hạ tầng và làm gián đoạn giao thông, điện, viễn thông. Ảnh hưởng cụ thể của biến đổi khí hậu đến Ragasa chưa rõ, nhưng các nhà khoa học Liên hợp quốc cho rằng trong bối cảnh Trái đất nóng lên, bão nhiệt đới và cuồng phong sẽ dữ dội hơn. Điều này đồng nghĩa gió mạnh hơn, mưa lớn hơn, nguy cơ lũ ven biển cao hơn, dù số lượng bão ở Đông Á và Đông Nam Á có thể giảm.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn