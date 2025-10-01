Việc vợ thường xuyên càm ràm, trách móc hoặc chỉ trích có thể là một trong những nguyên nhân tâm lý rất phổ biến khiến đàn ông mất hứng thú tình dục và né tránh "chuyện ấy".

Lý do lời càm ràm "giết chết" ham muốn

Tình dục trong hôn nhân không chỉ là hành động thể xác mà còn là sự thân mật về cảm xúc. Càm ràm hay chỉ trích là hành vi gây rạn nứt tình cảm, tạo ra cảm giác bất mãn, tổn thương và xa cách. Khi không còn cảm thấy được yêu thương, tôn trọng và kết nối về mặt cảm xúc, đàn ông rất khó để có thể có ham muốn thể xác.

Vợ hay càm ràm khiến chồng mất hứng thú "chuyện yêu". (Ảnh minh họa)



Phá vỡ sự gắn kết cảm xúc

Ham muốn tình dục ở nam giới (và cả nữ giới) rất nhạy cảm với chất lượng mối quan hệ.

- Cảm giác bị xa lánh: Khi người vợ thường xuyên cằn nhằn, chỉ trích, người chồng cảm thấy bị phán xét và không được yêu thương vô điều kiện. Cảm giác này làm mất đi sự thân mật, và không có kết nối cảm xúc thì khó có thể có ham muốn thể xác.

- Tình dục bị đồng hóa với mâu thuẫn: Anh ấy có thể tiềm thức liên kết vợ mình với những cảm xúc tiêu cực (tức giận, thất vọng), khiến anh ấy tránh xa sự gần gũi về mọi mặt, kể cả chuyện chăn gối.

Kích hoạt căng thẳng

Lời càm ràm kéo dài là một hình thức căng thẳng tâm lý mạn tính.

- Phản ứng sinh hóa: Khi bị stress, cơ thể tăng tiết Cortisol (hormone căng thẳng). Nồng độ Cortisol cao có thể ức chế Testosterone - hormone sinh dục quan trọng đối với ham muốn và chức năng cương dương ở nam giới. Về mặt sinh học, cơ thể đang ưu tiên tồn tại chứ không phải sinh sản.

- Tình dục trở thành áp lực: Người chồng lo sợ quan hệ không đủ tốt, không làm vợ hài lòng, và sẽ lại bị cằn nhằn. Điều này khiến tình dục trở thành nghĩa vụ hoặc sự "trả bài" thay vì niềm vui. Áp lực này có thể trực tiếp dẫn đến rối loạn cương dương hoặc giảm ham muốn.

Gây tổn thương lòng tự trọng

Lòng tự trọng của đàn ông thường gắn liền với khả năng giải quyết vấn đề và sự được tôn trọng.

- Cảm thấy kém cỏi: Việc liên tục bị càm ràm về công việc, tài chính, hay cách đối xử có thể khiến người chồng cảm thấy mình không đủ tốt. Cảm giác này làm suy giảm sự tự tin tổng thể, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tự tin trên giường và ham muốn được chủ động trong chuyện ấy.

Giải pháp thay đổi giao tiếp để "hâm nóng"

Để cải thiện ham muốn tình dục, cặp đôi cần giải quyết gốc rễ là vấn đề giao tiếp và xung đột:

- Chuyển từ Chỉ trích sang Yêu cầu: Thay vì nói: "Anh lúc nào cũng bừa bộn, chẳng bao giờ giúp em việc nhà!" (chỉ trích), hãy nói: "Em cảm thấy mệt mỏi và muốn được anh giúp dọn dẹp nhà cửa. Anh giúp em một chút nhé?" (yêu cầu sự giúp đỡ và chia sẻ cảm xúc).

- Duy trì "thời gian vàng": Dành thời gian riêng tư, lãng mạn không liên quan đến công việc, con cái hoặc các vấn đề cần giải quyết. Sự gắn kết cảm xúc bên ngoài phòng ngủ là màn dạo đầu quan trọng nhất.

- Tập trung vào điều tích cực: Cố gắng thường xuyên khen ngợi, cảm ơn những điều đối phương làm được. Tích cực hóa bầu không khí trong nhà sẽ giúp giảm Cortisol và tăng sự gần gũi.

Tóm lại, khi một người cảm thấy được tôn trọng và an toàn trong mối quan hệ, ham muốn tình dục sẽ có cơ hội được khôi phục.

Tác giả: Bảo Bảo (T/H)

Nguồn tin: giadinhonline.vn