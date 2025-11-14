Người gầy có thực sự là thầy “chuyện ấy”?

Chuyện ân ái hoàn hảo phải hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi

Theo các chuyên gia nam học thì chất lượng cuộc sống phòng the của nam giới trước tiên phải từ nồng độ testosterone cao, xúc cảm tốt và đối tác cũng phải hoàn hảo. Hoàn hảo ở đây là hai người trước tiên phải thật sự muốn gần gũi, cơ thể lý tưởng. Quá trình “giao ban” đòi hỏi rất nhiều yếu tố, cuộc ân ái hạnh phúc chỉ xảy ra khi tất cả mọi thứ đều thuận lợi. Không thể phủ nhận rằng nam giới mỏng người sẽ di chuyển linh hoạt, nhiều tư thế yêu uyển chuyển hơn người béo. Tất nhiên, đó là nam giới có cơ thể mỏng mạnh khỏe chứ không phải còm nhom, ốm yếu. Không có bằng chứng khoa học cụ thể nào chứng minh rằng thể trạng gầy hay béo quyết định khả năng tình dục của một người.

Không có cơ sở khoa học khẳng định người gầy mặc định là giỏi "chuyện ấy". (Ảnh minh họa)

Khả năng Tình dục phụ thuộc vào yếu tố nào?

- Sức khỏe tổng thể: Một cơ thể khỏe mạnh, không mắc các bệnh lý như tim mạch, tiểu đường, mỡ máu cao (thường liên quan đến thừa cân/béo phì) sẽ có lưu thông máu tốt và độ bền bỉ cao hơn.

- Nội tiết tố (Hormone): Nồng độ Testosterone là yếu tố then chốt quyết định ham muốn và khả năng tình dục của nam giới. Nồng độ Testosterone ổn định là quan trọng nhất, không phụ thuộc vào cân nặng.

- Tâm lý và tinh thần: Sự tự tin, thoải mái, không căng thẳng, mối quan hệ hòa hợp với đối tác đóng vai trò rất lớn.

- Lối sống: Chế độ ăn uống, tập luyện thể dục, ngủ đủ giấc, tránh xa thuốc lá và rượu bia sẽ giúp duy trì phong độ tốt.

So sánh giữa người gầy và người thừa cân (Béo phì)

- Người thừa cân, béo phì thường có nguy cơ cao bị giảm nồng độ Testosterone và tăng nồng độ Estrogen (do mô mỡ chuyển đổi hormone), điều này có thể dẫn đến giảm ham muốn và suy giảm chức năng cương dương do ảnh hưởng đến mạch máu. Các bệnh lý đi kèm như tiểu đường, huyết áp cao, xơ vữa động mạch rất dễ gây rối loạn cương dương (Yếu sinh lý). Tuy nhiên, một số nghiên cứu lại chỉ ra rằng đàn ông có BMI cao hơn (thừa cân) lại có tần suất quan hệ tình dục nhiều hơn người nhẹ cân, có thể do một số hormone khác được giải phóng.

- Người Gầy: Nếu gầy do cơ địa khỏe mạnh, săn chắc, có thể chất tốt, thì họ hoàn toàn có sức bền và năng lượng tốt. Tuy nhiên, nếu gầy do ốm yếu, suy dinh dưỡng, hoặc mắc các bệnh lý khác, thì thể lực và sức bền sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến suy giảm ham muốn và khả năng.

Với sự lý giải của chuyên gia thì chỉ có thể đánh giá khả năng “yêu” của nam giới bằng chính sự cảm nhận thật hoặc bằng cái nhìn của chính mình chứ không nên đánh giá khả năng “ân ái” của họ qua vẻ bề ngoài.

Tóm lại, không có cơ sở khoa học khẳng định người gầy "mặc định" là giỏi chuyện ấy. Sức khỏe và thể lực tốt mới là "người thầy" thực sự. Việc duy trì cân nặng khỏe mạnh (chỉ số BMI chuẩn), kết hợp với một lối sống lành mạnh và tinh thần thoải mái sẽ đảm bảo đời sống tình dục viên mãn nhất.

Tác giả: Song Tử (T/H)

Nguồn tin: giadinhonline.vn