V.League đổi ngôi

Nốt trầm tại Hà Nội FC

Sự xuất hiện của HLV Makoto Teguramori cách đây nửa năm giúp Hà Nội FC trở lại đường đua vô địch mạnh mẽ. Đội bóng thủ đô kết thúc ở vị trí á quân, qua đó đảm bảo 15 mùa giải chính thức và trọn vẹn liên tiếp luôn nằm trong top 3 CLB dẫn đầu. Điều đó là động lực để Ban lãnh đạo Hà Nội FC quyết định gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với ông Teguramori, kèm theo điều khoản có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau sau đó, nếu đội chủ sân Hàng Đẫy chinh phục chức vô địch quốc nội mùa này.

Hà Nội FC không còn thống trị V.League.

Tuy nhiên ngay ở thời điểm ông Teguramori đạt thoả thuận với Ban lãnh đạo Hà Nội FC, “sóng ngầm” thực tế có hiện diện lăn tăn nơi nội tại đội bóng. Đó không phải là sự bất mãn đến từ các cầu thủ. Đơn giản thông qua các buổi tập chuyên môn và chiến thuật dụng quân trong thi đấu, một số ý kiến cảm nhận phong cách từ phía nhà cầm quân Nhật Bản đang xa rời và thiếu phù hợp với thực tế bóng đá hiện đại.

Đâu đó quan điểm còn so sánh cách làm việc của ông Makoto Teguramori với những người tiền nhiệm như Bozidar Bandovic hay Daiki Iwamasa. Và ngay cả những cổ động viên cũng đối chiếu về chiến thuật mà HLV người Nhật Bản sử dụng, đặc biệt trong thất bại 0-3 trước Nam Định dẫn tới giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch V.League mùa trước. Từ lấn cấn kể trên, vấn đề trong chuyên môn của Hà Nội FC bộc lộ. 4 trận đầu tiên của mùa 2025/26, Hà Nội thực tế chỉ gặp 2 đối thủ mạnh. Đó là Công an Hà Nội (vòng 3 V.League) và Thể Công Viettel (vòng loại Cúp Quốc gia). Và ở cả 2 trận đấu trước các ứng viên ganh đua ngôi vô địch, Hà Nội FC đều thua.

2 trận trước đó gặp Công an TP.HCM (thua 0-1) và HAGL (hoà 0-0), hàng tấn công của Hà Nội FC bế tắc. Tuấn Hải, gương mặt được trao cơ hội đá chính ở 4 trận liên tiếp tịt ngòi. Những Văn Quyết, Xuân Tú, Daniel Passira,… chỉ lần lượt vào sân từ băng ghế dự bị, dù họ lại chính là các gương mặt tạo hiệu quả hơn so với Hải “bé”. Trên khán đài, Hendrio buồn bã chứng kiến Hà Nội FC thất bại. Anh rất muốn được vào sân thi đấu với danh nghĩa Đỗ Hoàng Hên. Nhưng khi thủ tục xin nhập tịch của Hendrio chưa trọn vẹn, tiền vệ người Brazil lẫn đội bóng thủ đô đành bất lực trong việc hiện diện ở danh sách thi đấu.

V.League thay đổi

Hà Nội FC tạm thời bổ nhiệm ông Yusuke Adachi, chuyên gia chỉ thực sự phù hợp trong vai trò định hướng và xây dựng chiến lược phát triển bóng đá. Ở tình thế buộc phải chia tay ông Teguramori nhưng chưa có phương án phù hợp, đội bóng thủ đô cũng chẳng còn con tính nào khả dĩ hơn.

Được biết trong giai đoạn này, Hà Nội FC đã bắt đầu nhờ các “vệ tinh” trong việc kết nối các huấn luyện viên. Tiêu chí của CLB vẫn là HLV ngoại, có tên tuổi và đặc biệt là phù hợp với xu thế bóng đá hiện đại. Dường như Ban lãnh đạo đội bóng cũng đã lắng nghe được tâm tư của các cầu thủ, trong giai đoạn còn làm việc với ông Teguramori. Để từ đó, CLB muốn hướng đến một HLV thức thời, nhanh nhẹn để đồng hành trong giai đoạn tới.

Hà Nội FC có thể vẫn sẽ bắt kịp đường đua vô địch. Đội bóng này đủ khả năng để lọt vào nhóm đầu giải đấu, tương tự như 15 mùa liên tiếp trước đó. Nhưng rất khó để họ giành ngôi vương V.League 2025/26, trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh đã chuẩn bị tốt hơn và khởi đầu hiệu quả hơn.

Công an Hà Nội, Nam Định đều sở hữu lực lượng dày dạn để đủ sức căng mình trên nhiều chiến tuyến. Nhìn phong cách chơi bóng ấn tượng cùng dàn cầu thủ trình độ đến từ hai đội bóng, người hâm mộ cũng chẳng bất ngờ nếu như một trong hai CLB đăng quang. Thực tế 3 năm qua, chiếc cúp V.League cũng chỉ di chuyển qua CLB Công an Hà Nội và Nam Định. Cán cân quyền lực một thời từng thuộc về Hà Nội FC nay đã lệch về phía hai CLB có sức đầu tư mạnh mẽ kể trên.

Chưa kể, Hà Nội FC sẽ còn đối diện với hai đối thủ nặng ký khác là Ninh Bình và Thể Công Viettel. Với đội bóng áo lính, sau 4 mùa giải chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn là đứng hạng 3 chung cuộc, hàng loạt khoản đầu tư không tiếc tay trên thị trường chuyển nhượng đã nâng tầm sức mạnh cho thầy trò Velizar Popov. Cách Thể Công Viettel thể hiện tham vọng đua vô địch mùa này giống hệt cách đây 5 năm, khi họ đưa về Quế Ngọc Hải, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Trọng Hoàng hay Hồ Khắc Ngọc.

Trong khi đó dù là tân binh nhưng nhờ túi tiền gần như không đáy của Chủ tịch Nguyễn Đức Thuỵ, đội bóng cố đô đã lột xác với đội hình có giá trị cao bậc nhất V.League hiện nay. Chuyện Ninh Bình liên tục thống trị ngôi đầu bảng trong 3 vòng đầu tiên không phải ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một quá trình đầu tư có tham vọng đến từ CLB này.

Từng có một thập kỷ mà Hà Nội FC làm mưa làm gió. Từng có những năm tháng mà đội bóng thủ đô thống trị V.League nhờ lực lượng đẳng cấp và Ban huấn luyện có tài. Nhưng giờ đây, Hà Nội không còn một mình một ngựa hướng tới ngôi vương. Bởi xung quanh đội bóng này, hàng loạt những thế lực đã nổi lên để khiến quyền lực V.League đổi chủ.

Nút thắt ở Hà Nội Một trong những nguyên nhân then chốt khiến Hà Nội FC hụt bước trong vài mùa giải trở lại đây chính là sức hút trên thị trường chuyển nhượng. CLB này gần như không thể đưa về các nội binh trình độ cao như trước kia. Những tuyển thủ quốc gia chất lượng và đẳng cấp đã lần lượt đến Công an Hà Nội, Nam Định và hiện là Ninh Bình hay Thể Công Viettel. Mùa này, Hà Nội thậm chí chỉ có thể đưa về Nguyễn Công Nhật từ Đà Nẵng, trong bối cảnh các đối thủ sở hữu một loạt gương mặt thiện chiến như Ngọc Quang, Adou Minh, Lý Đức, Văn Việt, Đức Chiến,… Sức hút trong mắt các nội binh đến từ Hà Nội thực sự suy giảm đáng kể. Trong khi đó, việc chiêu mộ ngoại binh của đại diện thủ đô cũng không còn chất lượng như xưa. 5 năm qua, đại diện thủ đô đăng ký không dưới 30 cầu thủ “Tây” trên mọi tuyến. Nhưng duy chỉ có Rimario là cầu thủ ít nhiều đảm bảo được chỉ tiêu khi ghi trên 10 bàn/mùa. Đây chính là lý do tiếp theo xoay quanh nhân sự khiến cho Hà Nội hụt hơi trong nỗ lực thống trị V.League.

Tác giả: An Khánh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân