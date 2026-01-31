Vĩnh Long: Điều tra nghi án chồng gây tai nạn xe cho vợ rồi tự sát

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 29/1, Công an xã Tân Long Hội tiếp nhận tin báo của người dân về việc ông E. 49 tuổi, người địa phương điều khiển xe máy có dấu hiệu gây tai nạn cho vợ là bà L. (41 tuổi).

Khu vực xảy sự việc.

Biết được tin, bà C. mẹ của ông E. đến nhà tìm thì phát hiện ông E. không có ở trong nhà. Lúc này, bà C. phát hiện một đầu dây điện được cắm vào ổ điện kéo dài ra ngoài mương nước phía sau nhà, đầu còn lại gắn vào vợt xuyệt cá để dưới mương nước. Bà C. lần theo dây điện ra sau nhà thì phát hiện ông E. đã tử vong dưới mương nước, nên gọi điện thoại trình báo công an.

Theo kết quả xác minh ban đầu, trước đây vợ chồng ông E. và bà L. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi và bà L. bỏ về sinh sống tại nhà mẹ ruột. Sáng ngày 29/1, thấy bà L. điều khiển xe máy đi làm ngang nhà, ông E. điều khiển xe máy khác đuổi theo bà L... Sau đó, xe ông E. va chạm với xe máy của bà L. trên đoạn đường nhựa trước nhà.

Sau va chạm, ông E. nhờ người dân đi đường đưa ông về nhà còn bà L. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ với nhiều chấn thương.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Chanh Tuy

Nguồn tin: Báo VOV