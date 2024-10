Vingroup ra mắt quỹ đầu tư 150 triệu USD, Giám đốc điều hành là "nàng thơ giới đầu tư"

Quỹ đầu tư 150 triệu USD của Vingroup

Theo báo cáo Hệ sinh thái Khởi nghiệp Toàn cầu (GESER 2023) của Startup Genome, hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam hiện đứng thứ ba trong khu vực Đông Nam Á, với tác động kinh tế ước tính lên tới 5,22 tỷ USD.

Số lượng startup ở Việt Nam cũng tăng mạnh, từ khoảng 1.600 vào thời điểm đại dịch Covid-19 lên hơn 3.800 trong thời điểm hiện tại, trong đó các startups về AI chiếm gần 10% tổng số lượng.

Nắm bắt xu hướng chung của thị trường, hôm nay, 28/10, Tập đoàn Vingroup công bố ra mắt Quỹ đầu tư công nghệ VinVentures. Quỹ đầu tư trọng điểm vào các startup công nghệ có tính đột phá cao với mong muốn thúc đẩy, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, góp phần kiến tạo các doanh nghiệp công nghệ số tại Việt Nam và khu vực.

Trước VinVentures, Vingroup cũng đã đầu tư cho nhiều startup công nghệ thông qua các Quỹ như Vingroup Ventures, VinTech City.

VinVentures là Quỹ đầu tư công nghệ được tài trợ bởi tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Tập đoàn Vingroup. Tổng tài sản Quỹ đang quản lý là 150 triệu USD, trong đó 100 triệu USD là danh mục đã đầu tư kế thừa từ Vingroup và 50 triệu USD dự kiến giải ngân trong 3 - 5 năm tới.

Trọng điểm đầu tư của VinVentures là Trí tuệ nhân tạo (AI); Chất bán dẫn (Semiconductor) và Điện toán đám mây (Cloud) và các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao.

Bên cạnh đó, Quỹ cũng mở ra cơ hội cho các startup ở các lĩnh vực khác nếu có tiềm năng tăng trưởng, có khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng, không nhất thiết giới hạn ở những startup liên quan đến Vingroup.

Phạm vi đầu tư của Quỹ trước mắt là thị trường Việt Nam, hướng tới các startup với đội ngũ sáng lập nội địa ở giai đoạn đầu (giai đoạn hạt giống và giai đoạn Series A – giai đoạn 2 và 3/5 vòng gọi vốn startup).

Trong tương lai, Quỹ sẽ mở rộng phạm vi tiếp cận tới những startup trong khu vực, đặc biệt là tại các thị trường có đặc điểm phát triển tương đồng với Việt Nam như Singapore, Indonesia và Philippines.

Về quy trình đầu tư, Quỹ và đơn vị được đầu tư sẽ thực hiện theo các bước: gặp gỡ, trao đổi thông tin, nghiên cứu sản phẩm, thị trường startup hướng đến, thẩm định đầu tư, ký thỏa thuận thương thảo và sau đó ký kết hợp đồng đầu tư. Thời gian từ khi startup nộp hồ sơ cho đến khi nhận được giải ngân có thể kéo dài từ 2 - 3 tháng và tối đa 6 tháng với các thương vụ quy mô lớn.

Điều kiện để VinVentures đầu tư là các startup có tiềm năng phát triển bền vững, có tốc độ tăng trưởng tốt, các sản phẩm dịch vụ có khả năng thương mại hóa, ứng dụng thực tiễn cao và đội ngũ sáng lập có uy tín và kinh nghiệm. Các thương vụ sẽ được triển khai trên nguyên tắc đầu tư chuyên nghiệp, trong đó, VinVentures sẽ mua cổ phần và trở thành cổ đông công ty với kỳ vọng lợi nhuận cụ thể.

Nữ tướng "tuổi trẻ tài cao" của quỹ 150 triệu USD

Bà Lê Hàn Tuệ Lâm được giao vị trí Giám đốc Điều hành Quỹ VinVentures.

Bà Lê Hàn Tuệ Lâm được mệnh danh là "nàng thơ giới đầu tư". Đông đảo công đồng đầu tư và truyền thông biết đến bà vào năm 2023 khi Tuệ Lâm ngồi vào vị trí "cá mập" của Shark Tank Việt Nam mùa 6. Không chỉ là nữ "cá mập" duy nhất, bà Lâm còn là người trẻ tuổi nhất của chương trình này khi chỉ mới 29 tuổi.

"Các nhà đầu tư có thể tiếp xúc với các startup thông qua mạng lưới quan hệ mà họ có, ở các sự kiện hoặc các quỹ giới thiệu cho nhau… Với tôi, Shark Tank Việt Nam là nơi có thể xuất hiện startup tốt để đầu tư.

Vậy nên, lý do đầu tiên khiến tôi quyết định đến với Shark Tank mùa 6 là để tìm kiếm các doanh nghiệp tốt và thương hiệu mạnh cho Nextrans Việt Nam. Còn lý do thứ hai là muốn đi đường dài với các startup để Việt Nam không chỉ có 4 'kỳ lân'", Shark Lê Hàn Tuệ Lâm tiết lộ lý do đến với chương trình này.

Bà Lê Hàn Tuệ Lâm, sinh năm 1994, quê ở Hải Dương. Hiện Lê Hàn Tuệ Lâm đang là Giám đốc Quỹ đầu tư Nextrans Việt Nam, phụ trách thị trường Đông Nam Á và Mỹ.

Bà Tuệ Lâm từng tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh tế đối ngoại của Trường ĐH Ngoại thương năm 2016, theo hình thức đào tạo chính quy. Năm 2021, Lê Hàn Tuệ Lâm là một trong 3 người Việt được Forbes vinh danh trong danh sách 30 Under 30 năm 2021.

Tuệ Lâm trải qua nhiều công việc như thực tập sinh phân tích tài chính tại IPCOMS, chuyên viên tư vấn tài chính tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Citibank, quản lý quan hệ nhà đầu tư tại Base.vn.

Năm 2019, Tuệ Lâm trở thành giám đốc đại diện Quỹ đầu tư Nextrans tại Việt Nam ở tuổi 26. Công việc của Tuệ Lâm là tìm ra những công ty mới tiềm năng, có thể đầu tư, đồng thời hỗ trợ các đơn vị đã đầu tư từ trước.

Bên cạnh đó, nữ doanh nhân này còn sáng lập Chương trình Quỹ đầu tư mạo hiểm - chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho các nhà sáng lập và doanh nhân về cách làm việc hiệu quả và thu hút các nhà đầu tư.

Tác giả: Pha Lê

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường