VinFast VF 6 tiếp tục “thống trị” phân khúc SUV cỡ B bằng loạt lợi thế không thể sao chép

“Mua VF 6 là quyết định sáng suốt”

Đối với nhiều khách hàng, việc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện là một quyết định lớn, nhưng VF 6 đã biến băn khoăn ban đầu thành sự hài lòng tuyệt đối. “Tôi mua VF 6 trong phút bốc đồng, nhưng khi nhìn những giá trị nhận được đến hiện tại thì đó lại là quyết định rất sáng suốt”, anh Trần Đức Anh, một trong những chủ xe VF 6 tiên phong ở TP.HCM chia sẻ.

Ẩn sau vóc dáng gọn gàng “chuẩn xe đô thị”, VF 6 mang đến khả năng vận hành vượt trội với sức mạnh động cơ điện tương đương các mẫu xe C-SUV. Phiên bản VF 6 Plus sở hữu công suất tối đa lên đến 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Sức mạnh này không chỉ giúp xe di chuyển linh hoạt trong thành phố mà còn mang lại cảm giác lái đầy phấn khích trên những cung đường dài.

Đối với những người chọn bản VF 6 Plus, trải nghiệm lái vượt phân khúc còn được củng cố bởi hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn nâng cao (ADAS). Trong đó, nhiều tính năng được người dùng đánh giá rất thiết thực cả khi đi phố lẫn trên cao tốc như: kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, nhận biết biển báo giao thông…

“Lái VF 6 rất dễ kể cả với một người mới lấy bằng chưa lâu như tôi. Trên đường đi luôn có ‘bạn đồng hành’ ADAS và trợ lý ảo hỗ trợ. Mỗi khi cần phải sử dụng chiếc xe xăng của chồng, tôi chỉ muốn quay ngay lại chiếc VF 6”, chị Hà Ly, một chủ xe VF 6 ở Hà Nội nhận định.

Cũng theo chị Ly, điểm “ăn tiền” nhất trên xe điện còn là khả năng cập nhật phần mềm từ xa (OTA), mang lại cảm giác xe được nâng cấp liên tục. Đây là điều chủ xe xăng gần như không bao giờ được trải nghiệm.

“Sau lần nâng cấp gần nhất, phần mềm xe đã được tinh chỉnh, phanh và ga rất mượt, cảm giác như được dùng xe mới hoàn toàn. Trong tầm giá này, không mẫu xe nào mang lại trải nghiệm sử dụng thú vị như vậy”, chị Ly cho biết.

Theo anh Đăng Nguyễn (kênh Mê Xe), trong phân khúc SUV cỡ B, VF 6 được đánh giá sở hữu tỷ lệ P/P (hiệu năng trên giá) rất tốt, thiết kế đẹp, và nhiều tùy chọn phù hợp với thị hiếu của đa số người Việt Nam. Đây cũng là những yếu tố giúp VF 6 thống trị phân khúc SUV cỡ B hiện tại với doanh số hơn 14.400 xe tới hết quý III/2025.

Bền bỉ, tiết kiệm, hạ tầng trạm sạc đáng tin cậy

Đáng chú ý, với nhiều khách hàng mới mua xe, VF 6 đang có mức giá sở hữu tốt hơn bao giờ hết nhờ loạt chính sách ưu đãi từ VinFast. Hiện tại, khách hàng mua xe hưởng mức giảm 4%, được giảm thêm 15 triệu đồng nếu đổi từ xe xăng và được tặng 15 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub nếu đăng ký xe ở Hà Nội/TP.HCM. Chưa hết, nếu mua vay trả góp, chủ xe được hỗ trợ lãi suất tới 3%/năm so với mức tiêu chuẩn thị trường trong 3 năm đầu. Tổng giá trị ưu đãi dành cho mẫu xe này lên tới hơn 60 triệu đồng.

VF 6 bởi thế được đánh giá là “món hời”, đặc biệt khi chiếc xe đã chứng minh được độ bền bỉ sau hàng chục nghìn km lăn bánh cùng các chủ xe trên khắp cả nước.

Đơn cử, anh Nguyễn Hoàng (TP.HCM) bày tỏ sự ấn tượng sau gần 1 năm sử dụng, chiếc VF 6 đã đạt tới 40.000 km mà vẫn “mượt” như mới.

“Vẫn ngon, vẫn mới như ngày đầu và chưa có một lỗi gì. Sạc xe giờ cũng rất thoải mái, không phải lo lắng gì bởi hạ tầng sạc của V-Green đã phát triển rất nhanh, ở trong phố hay đi về ngoại thành đều phủ rộng”, anh Hoàng nói.

Đáng chú ý, các dòng xe VinFast còn đang được miễn phí sạc tại hệ thống trạm của V-Green tới hết tháng 6/2027 nên chi phí sử dụng gần như 0 đồng. Anh Hoàng cho biết, từ ngày dùng VF 6 chỉ tốn “mỗi tiền rửa xe”, bởi kể cả chi phí bảo dưỡng cũng rất thấp, chỉ phải đi kiểm tra mỗi 12.000 km với chi phí từ vài trăm nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Tiết kiệm, bền và dễ dùng, VF 6 đang đáp ứng rất tốt nhu cầu của người dùng đối với một mẫu xe gia đình phổ thông. Đặc biệt, doanh số liên tục tăng, hạ tầng sạc phủ rộng càng khiến VF 6 ngày càng phổ biến trên đường phố, trở thành lựa chọn hoàn hảo thay thế xe xăng và tạo “chuẩn mực mới” trong phân khúc SUV cỡ B trên thị trường Việt.

Tác giả: Như Vũ

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn