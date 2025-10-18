Chủ xe Quảng Ninh kể chuyện hết say xe, tiết kiệm tiền triệu di chuyển mỗi tháng khi mua VinFast VF 5

Hết say xe, chủ động hơn khi di chuyển

Đối với nhiều người, việc mua chiếc ô tô đầu tiên trong đời luôn là một dấu mốc quan trọng, không chỉ bởi giá trị kinh tế mà còn vì những thay đổi lớn trong thói quen di chuyển. Với anh Đồng Thế Quân (Quảng Ninh), chiếc VinFast VF 5 chính là người bạn đồng hành đặc biệt ấy, mang lại sự chủ động và thoải mái hơn hẳn so với những ngày phụ thuộc vào xe dịch vụ.

"Trước đây, mỗi lần đi công tác xa hay về quê ở Hải Dương và Hà Nam (nay thuộc Hải Phòng và Ninh Bình), mình đều phải thuê xe dịch vụ. Nhưng đi xe xăng thì mình rất dễ bị say, cảm giác mệt mỏi lắm. Khi trải nghiệm xe điện, mình thấy thoải mái hơn hẳn, gần như không còn tình trạng say xe nữa", anh Quân chia sẻ về lý do chọn VF 5.

Từ khi có VF 5, gia đình anh Đồng Thế Quân (Quảng Ninh) đã thay đổi thói quen di chuyển, không phụ thuộc vào xe dịch vụ nữa.

Không chỉ vậy, anh Quân còn đánh giá cao chính sách bán hàng của VinFast. Trước khi mua, anh đã tìm hiểu kỹ và nhận thấy hãng có nhiều chính sách thiết thực cho người lần đầu sở hữu ô tô. Vị khách hàng nhận định VF 5 có mức giá vừa tầm với điều kiện tài chính của gia đình.

Đơn cử, người dùng mua VF 5 vào thời điểm hiện tại sẽ được giảm trực tiếp 4% vào giá bán, ưu đãi thêm 10 triệu đồng nếu đổi từ xe xăng sang xe điện, tặng thêm 10 triệu đồng khi đăng ký xe tại Hà Nội/TP.HCM. Nếu mua xe và xuất hóa đơn trong tháng 10, chủ xe nhận thêm 2 năm bảo hiểm, có thể quy đổi thành tiền mặt. Chưa kể, do mua xe điện nên những khách hàng như anh Quân được miễn 100% lệ phí trước bạ, tiết kiệm thêm được một khoản đáng kể chi phí ban đầu.

Kể từ ngày có VF 5, cuộc sống của gia đình anh trở nên chủ động hơn. Chiếc xe gắn bó với mọi hoạt động hằng ngày, từ việc đi làm, đưa đón con đi học đến những chuyến về quê thăm ông bà hay dạo chơi cuối tuần. Anh Quân cho biết việc có xe riêng khiến gia đình anh chủ động hơn về lịch trình, đồng thời mỗi chuyến đi cũng trở nên gắn kết và thoải mái hơn.

"Nuôi ô tô không còn là gánh nặng"

Sau một năm sử dụng, anh Quân khẳng định VF 5 là mẫu xe ổn định và đáng tin cậy. Chiếc xe chưa từng gặp sự cố nào về máy móc hay hệ thống điện. Anh đánh giá xe vận hành bền bỉ, tạo sự yên tâm cho người sử dụng.

Ở góc độ trải nghiệm lái, VF 5 mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ làm quen, đặc biệt phù hợp với những người lần đầu cầm vô lăng. Không tiếng ồn động cơ, không mùi xăng dầu và không khí thải khiến mỗi chuyến đi trở nên dễ chịu hơn. Theo anh Quân, sự êm ái và thoải mái của VF 5 không chỉ giúp anh thoát khỏi nỗi lo say xe, mà còn trở thành động lực để gia đình anh ra ngoài nhiều hơn, tạo thêm nhiều kỷ niệm mới.

Anh cũng đánh giá cao sự thuận tiện của hệ thống trạm sạc. Mạng lưới 150.000 cổng sạc phủ sóng rộng khắp các tỉnh thành giúp gia đình anh yên tâm hơn trong những chuyến đi xa. Chỉ khi di chuyển trên các tuyến cao tốc dài, anh mới cần tính toán điểm dừng sạc hợp lý. Sau một thời gian sử dụng, anh Quân cũng nhận xét hạ tầng sạc ngày càng cải thiện và mang lại sự thuận lợi cho người dùng, đặc biệt khi những người dùng như anh đang được miễn phí sạc pin tới hết tháng 6/2027.

"Sạc miễn phí là chính sách rất hữu ích của VinFast. Mỗi tháng, gia đình mình tiết kiệm được cả triệu đồng so với trước kia. Khoản tiền ấy mình coi như để dành cho bảo dưỡng hoặc sửa chữa nếu phát sinh sau này. Còn với người chạy dịch vụ, đây sẽ là lợi thế để nhanh chóng thu hồi vốn. Nhờ VF 5, việc nuôi một chiếc ô tô không hề là gánh nặng như nhiều người tưởng", anh Quân chia sẻ.

Ngoài chính sách sạc miễn phí giúp tiết kiệm chi phí vận hành, anh Quân cho rằng chính sách và chất lượng dịch vụ hậu mãi cũng là điểm cộng lớn của VinFast. Cụ thể, VF 5 được bảo hành 7 năm/160.000 km, pin xe đi kèm được bảo hành 8 năm. Cùng đó là các dịch vụ vượt tiêu chuẩn thị trường như cứu hộ miễn phí trong thời gian bảo hành, giao nhận xe tại nhà, cho mượn pin miễn phí trong thời gian sửa chữa…

Từ những trải nghiệm đầu tiên, anh Quân tin rằng xe điện sẽ ngày càng trở nên phổ biến. Với VF 5, gia đình anh vừa tiết kiệm được chi phí, vừa sớm tiếp cận một xu hướng di chuyển bền vững. Với những đổi thay tích cực đã có, anh tin đây mới chỉ là sự khởi đầu cho hành trình dài phía trước cùng xe điện.

Tác giả: Thu Hà

Nguồn tin: nguoiduatin.vn