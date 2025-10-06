Xe điện VinFast ưu đãi tháng này: Mua 1 tặng 1

VinFast vừa cho biết trong tháng 10 này, hãng áp dụng chương trình ưu đãi mua 1 tặng 1 cho 2 mẫu ô tô điện.

Cụ thể hơn, từ ngày 3/10 đến ngày cuối cùng của tháng, VinFast sẽ tặng một chiếc xe máy điện cho người mua VF 8 hoặc VF 9; với VF 8, hãng tặng kèm một chiếc Evo Grand và với VF 9, hãng tặng kèm một chiếc Vero X. VinFast cũng cho phép quy đổi sang tiền mặt với giá trị lần lượt là 20 triệu đồng và 30 triệu đồng.

Không chỉ VF 8 và VF 9, VinFast cũng đang có chương trình ưu đãi khác trong tháng 10 dành cho VF 3 và VF 5.

Theo đó, hãng cho phép người mua lựa chọn các màu nâng cao mà không cần trả thêm phí. Cùng với đó, người mua cũng được tặng thêm 2 năm bảo hiểm vật chất hoặc quy đổi thành tiền mặt với giá trị lên tới 12 triệu đồng.

Đáng chú ý, các chương trình ưu đãi trên vẫn được áp dụng kèm các chương trình ưu đãi khác, gồm miễn phí tiền sạc đến hết tháng 6/2027, miễn lệ phí trước bạ, hỗ trợ lên đến 100 triệu đồng khi đổi từ xe xăng sang xe điện (áp dụng tùy mẫu xe), giảm 4% giá xe khi tham gia chương trình Mãnh Liệt Tinh Thần Việt Nam, và tặng 70 triệu đồng quy đổi thành điểm VinClub với chính sách "Vì Thủ đô trong xanh" và "Sài Gòn xanh" (áp dụng tùy mẫu xe).

Như vậy, tổng giá trị ưu đãi có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Tác giả: Quang Hiếu

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường