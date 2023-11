Vincom Shophouse Royal Park Quảng Trị bừng “Sức sống trung tâm” nhờ hỗ trợ từ chủ đầu tư

“Sức sống trung tâm” tiếp tục tăng nhiệt mạnh mẽ

Được triển khai lần đầu tiên tại hai đại đô thị Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội) và Vinhomes Grand Park (TP. HCM) nhằm hỗ trợ chủ sở hữu và khách thuê nhà phố thấp tầng trong việc tạo dựng không gian kinh doanh chuyên nghiệp, sôi động, giảm thiểu chi phí đầu tư, vận hành,… chương trình “Sức sống trung tâm” của Vinhomes đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khách hàng cả hai miền Bắc - Nam, thu về nhiều kết quả khả quan.

Tiếp nối cơn sốt chưa hạ nhiệt, “Sức sống trung tâm” vừa đổ bộ thị trường bất động sản miền Trung, khởi đầu tại Quảng Trị với dự án Vincom Shophouse Royal Park. Theo đó, chủ sở hữu các căn shophouse sau khi đăng ký tham gia thành công chương trình “Sức sống trung tâm” sẽ được hỗ trợ 50% chi phí hoàn thiện xây dựng cơ bản tầng 1 (tối đa không quá 115,5 triệu đồng/căn), được hỗ trợ 24 triệu đồng tiền thuê năm đầu tiên, hỗ trợ quản lý trong 12 tháng và hỗ trợ 50% chi phí môi giới, tìm khách thuê. Tổng giá trị hỗ trợ mỗi căn nhận được lên đến hơn 185 triệu đồng.

Không gian kinh doanh hiện đại, chuyên nghiệp của Vincom Shophouse Royal Park “thắp sáng” thành phố Đông Hà



Loạt chính sách thiết thực của “Sức sống trung tâm” sẽ giúp chủ sở hữu tại Vincom Shophouse Royal Park Quảng Trị tối ưu chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo tính an toàn cho dòng vốn. Đối với khách thuê, trợ lực đặc biệt này là một trong những yếu tố then chốt để khách hàng tiếp cận được mức giá thuê hấp dẫn với mặt bằng kinh doanh được hoàn thiện cơ bản, từ đó, nhanh chóng thực hiện các kế hoạch kinh doanh và gia tăng lợi nhuận.

Lợi thế vàng cùng loạt giá trị vượt trội

Không phải tới khi được “tiếp lửa” từ chương trình “Sức sống trung tâm”, Vincom Shophouse Royal Park Quảng Trị mới được giới tinh hoa “săn lùng”. Dự án sớm “khuynh đảo” thị trường bất động sản miền Trung ngay từ khi vừa ra mắt nhờ sở hữu hàng loạt lợi thế vàng cùng tiềm năng vượt trội.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay nút giao giữa nhiều tuyến đường huyết mạch của thành phố Đông Hà, dự án nổi bật với hai mặt tiền tiếp giáp các trục giao thông chính của thành phố. Một mặt của dự án nằm trên tuyến đường Hùng Vương xuyên tâm thành phố, mặt còn lại nằm trên đường Điện Biên Phủ - trục giao thông vàng kết nối tới cửa khẩu Lao Bảo, điểm bắt đầu của hành lang kinh tế Đông - Tây giữa Thái Lan, Lào, Myanmar.

Ngoài ra, dự án còn liền kề với các cơ quan hành chính, bệnh viện lớn cấp tỉnh, trường học lớn và đặc biệt là khu công nghiệp Nam Đông Hà. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên tiềm năng kinh doanh lớn cho các căn nhà phố thương mại tại Vincom Shophouse Royal Park Quảng Trị.

Kết hợp hoàn hảo công năng an cư đẳng cấp và kinh doanh sầm uất, Vincom Shophouse Royal Park thu hút sự quan tâm lớn của giới tinh hoa



Giá trị hiếm có khó tìm của các căn nhà phố thương mại tại đây càng gia tăng khi nằm trong tổ hợp với tâm điểm là trung tâm thương mại Vincom Plaza ngay nội khu. TTTM này sẽ quy tụ hàng trăm thương hiệu cao cấp, từ thời trang, mỹ phẩm, điện máy, điện tử đến ẩm thực, giải trí,… hứa hẹn thu hút lượng khách khổng lồ, giúp các căn shophouse sinh lời bền vững và không ngừng gia tăng giá trị theo thời gian.

Dự án bao gồm 3 phân khu The Avenue, The Park và The Central với hàng loạt thương hiệu kinh doanh, dự kiến khai trương đồng loạt từ tháng 3/2024. Quỹ căn shophouse tại đây được thiết kế tối ưu công năng với mặt tiền rộng thoáng, hệ thống lưới cột, hố thang được bố trí hợp lý, khoa học, khu vực kinh doanh và nhà ở được tách biệt. Thiết kế thông minh mang đến không gian sống tiện nghi, thoải mái và giữ được sự riêng tư cần thiết cho gia chủ dù ngay kế bên các hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra sôi động 24/7.

Cộng hưởng với hàng loạt tiềm năng và lợi thế sẵn có, dự án Vincom Shophouse Royal Park như “hổ mọc thêm cánh” khi được trợ lực từ chương trình “Sức sống trung tâm”. Đây được kỳ vọng sẽ là lực đẩy quan trọng, mở ra tiềm năng kinh doanh sinh lời bất tận, đồng thời thúc đẩy hình thành cộng đồng dân cư đẳng cấp và thời thượng tại tâm điểm thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

Tác giả: PV

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn